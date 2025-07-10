https://ria.ru/20250710/ukraina-2028452366.html

Макрон заявил о готовности отправить до 50 тысяч военных на Украину

Макрон заявил о готовности отправить до 50 тысяч военных на Украину - РИА Новости, 10.07.2025

Макрон заявил о готовности отправить до 50 тысяч военных на Украину

Париж и Лондон планируют отправить на Украину после прекращения огня порядка 50 тысяч военных, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T21:40:00+03:00

2025-07-10T21:40:00+03:00

2025-07-10T23:42:00+03:00

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ПАРИЖ, 10 июл — РИА Новости. Париж и Лондон планируют отправить на Украину после прекращения огня порядка 50 тысяч военных, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Мы увеличиваем численность этих объединенных сил с уровня бригады до уровня армейского корпуса, то есть они смогут насчитывать до 50 тысяч военнослужащих, способных быть задействованными в крупном столкновении. Они также смогут включать других европейских партнеров и быть предоставленными в распоряжение НАТО", — сказал он на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером. По словам Макрона, эти "объединенные экспедиционные силы" станут основой будущего международного контингента, задачей которого будет соблюдение режима прекращения огня на Украине. Стармер, со своей стороны, отметил, что штаб так называемой коалиции желающих уже действует в Париже, а ее командные структуры пока дорабатываются. О намерении "коалиции желающих" отправить войска на Украину Макрон объявил в конце марта. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами: их целью станет "сдерживание России". Президент Франции добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.По данным СВР, Запад хочет развернуть на Украине контингент численностью около ста тысяч человек для восстановления боеспособности ВСУ. Это станет фактической оккупацией страны, подчеркнули в разведке.В Кремле заявили, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Россия не видит никакой возможности для компромисса по этому вопросу. По его словам, в случае ввода иностранных сил на Украину Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле.

https://ria.ru/20250411/zapad-2010733385.html

https://ria.ru/20250313/koalitsiya-2004743699.html

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, кир стармер, нато