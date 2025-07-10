Макрон заявил о готовности отправить до 50 тысяч военных на Украину
Макрон: франко-британский контингент на Украине может составить 50 тысяч человек
© AP Photo / Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Justin Tallis
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 июл — РИА Новости. Париж и Лондон планируют отправить на Украину после прекращения огня порядка 50 тысяч военных, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы увеличиваем численность этих объединенных сил с уровня бригады до уровня армейского корпуса, то есть они смогут насчитывать до 50 тысяч военнослужащих, способных быть задействованными в крупном столкновении. Они также смогут включать других европейских партнеров и быть предоставленными в распоряжение НАТО", — сказал он на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.
Стармер, со своей стороны, отметил, что штаб так называемой коалиции желающих уже действует в Париже, а ее командные структуры пока дорабатываются.
О намерении "коалиции желающих" отправить войска на Украину Макрон объявил в конце марта. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами: их целью станет "сдерживание России". Президент Франции добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
По данным СВР, Запад хочет развернуть на Украине контингент численностью около ста тысяч человек для восстановления боеспособности ВСУ. Это станет фактической оккупацией страны, подчеркнули в разведке.
В Кремле заявили, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Россия не видит никакой возможности для компромисса по этому вопросу. По его словам, в случае ввода иностранных сил на Украину Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле.