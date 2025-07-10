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Госдеп заявил о необходимости коммуникаций с Россией
Госдеп заявил о необходимости коммуникаций с Россией - РИА Новости, 10.07.2025
Госдеп заявил о необходимости коммуникаций с Россией
США считают, что без коммуникации с Россией невозможно достичь урегулирования на Украине, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T21:37:00+03:00
2025-07-10T21:37:00+03:00
2025-07-10T21:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. США считают, что без коммуникации с Россией невозможно достичь урегулирования на Украине, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс."Многие в предыдущей администрации считали, что с (президентом РФ Владимиром) Путиным вообще не стоит разговаривать. С ним не разговаривали три года. Так невозможно достичь какого-либо взаимопонимания, соглашения или попытаться остановить кровопролитие и страдания", - заявила она журналистам на брифинге, отвечая на вопрос о встрече глав внешнеполитических ведомств США и России.В МИД РФ в четверг заявили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине, а также обстановке вокруг Ирана и Сирии.Рубио после встречи отметил, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой при любой подходящей возможности.
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россия, в мире, сша, украина, сергей лавров, марко рубио, государственный департамент сша
Россия, В мире, США, Украина, Сергей Лавров, Марко Рубио, Государственный департамент США
Госдеп заявил о необходимости коммуникаций с Россией
Госдеп: без коммуникаций с Россией не будет урегулирования на Украине