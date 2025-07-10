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"Не с тем договорился". Журналист заявил о досаде Трампа из-за России - РИА Новости, 10.07.2025
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20:35 10.07.2025 (обновлено: 23:24 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028444038.html
"Не с тем договорился". Журналист заявил о досаде Трампа из-за России
"Не с тем договорился". Журналист заявил о досаде Трампа из-за России - РИА Новости, 10.07.2025
"Не с тем договорился". Журналист заявил о досаде Трампа из-за России
Президенту США Дональду Трампу досадно из-за военных успехов России, поскольку Украина продолжает терять территории с природными ресурсами, заявил журналист Чей РИА Новости, 10.07.2025
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россия
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чей боуз
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу досадно из-за военных успехов России, поскольку Украина продолжает терять территории с природными ресурсами, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Теперь понятно, почему Трамп так раздражен из-за русских. Они слишком много выигрывают. Одно из крупнейших в Европе месторождений лития в Шевченко теперь принадлежит России. То самое, которое Зеленский "продал" Трампу. Большой Дон не с тем договорился", — написал Боуз.Минобороны России 26 июня сообщило об освобождении населенного пункт Шевченко в ДНР. Как писали американские СМИ, Шевченковское месторождение лития — одно из крупнейших в Европе и отличается высоким качеством сырья. Помимо лития, там обнаружены ниобий, тантал, бериллий и рубидий. В целом регион богат урановыми и марганцевыми рудами, сланцевым газом, титаном, вольфрамом и другими ресурсами, необходимыми в энергетике, авиапромышленности, производстве техники и других отраслях.США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева.Дальнейшая сдача Украиной территорий и переход все большего числа месторождений под контроль Москвы ставит под вопрос будущее всей ресурсной сделки, считает Михаил Жернов, директор американской компании Critical Metals Corp, ранее владевшей лицензией на разработку месторождения Шевченко.
https://ria.ru/20250710/tramp-2028415036.html
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украина, россия, сша, чей боуз, дональд трамп
Украина, Россия, США, Чей Боуз, Дональд Трамп
"Не с тем договорился". Журналист заявил о досаде Трампа из-за России

Боуз: Трамп испытывает досаду из-за продвижения России на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу досадно из-за военных успехов России, поскольку Украина продолжает терять территории с природными ресурсами, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Теперь понятно, почему Трамп так раздражен из-за русских. Они слишком много выигрывают. Одно из крупнейших в Европе месторождений лития в Шевченко теперь принадлежит России. То самое, которое Зеленский "продал" Трампу. Большой Дон не с тем договорился", — написал Боуз.
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Минобороны России 26 июня сообщило об освобождении населенного пункт Шевченко в ДНР. Как писали американские СМИ, Шевченковское месторождение лития — одно из крупнейших в Европе и отличается высоким качеством сырья. Помимо лития, там обнаружены ниобий, тантал, бериллий и рубидий. В целом регион богат урановыми и марганцевыми рудами, сланцевым газом, титаном, вольфрамом и другими ресурсами, необходимыми в энергетике, авиапромышленности, производстве техники и других отраслях.
США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева.
Дальнейшая сдача Украиной территорий и переход все большего числа месторождений под контроль Москвы ставит под вопрос будущее всей ресурсной сделки, считает Михаил Жернов, директор американской компании Critical Metals Corp, ранее владевшей лицензией на разработку месторождения Шевченко.
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