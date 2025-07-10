https://ria.ru/20250710/ukraina-2028440451.html

Борьба с ТЦК сплотила украинский народ, считает бывший солдат ВСУ

Борьба с ТЦК сплотила украинский народ, считает бывший солдат ВСУ - РИА Новости, 10.07.2025

Борьба с ТЦК сплотила украинский народ, считает бывший солдат ВСУ

Борьба с ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) стал основной причиной сплочения украинского... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T19:59:00+03:00

2025-07-10T19:59:00+03:00

2025-07-10T20:00:00+03:00

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Борьба с ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) стал основной причиной сплочения украинского народа, выразил мнение в беседе с РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Щука". "Народ не хочет идти воевать - его насильно заставляют. Борьба с ТЦК и, в целом, ненависть являются сейчас основными показателями для сплочения украинского народа. Сейчас у людей в большинстве случаев даже нет возможности, чтобы дать ТЦКшникам отпор. Их намного больше, чем обычного народа, а народ весь старается сейчас спрятаться кто куда", - сказал агентству "Щука". По мнению бывшего солдата ВСУ, рядовые украинцы положительно воспринимают российские удары по зданиям ТЦК. "К ударам по ТЦК украинцы положительно относятся по той причине, что они понимают, что чем меньше ТЦКшников, тем проще им будет с ними бороться, потому что украинский народ пытается с ними бороться всяческими методами", - добавил "Щука". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.

https://ria.ru/20250703/ukraina-2026990660.html

https://ria.ru/20250710/rada-2028431549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, запорожская область, вооруженные силы украины