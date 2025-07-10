Борьба с ТЦК сплотила украинский народ, считает бывший солдат ВСУ
Экс-солдат ВСУ: борьба с ТЦК стала основной причиной сплочения украинцев
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Борьба с ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) стал основной причиной сплочения украинского народа, выразил мнение в беседе с РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Щука".
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"Народ не хочет идти воевать - его насильно заставляют. Борьба с ТЦК и, в целом, ненависть являются сейчас основными показателями для сплочения украинского народа. Сейчас у людей в большинстве случаев даже нет возможности, чтобы дать ТЦКшникам отпор. Их намного больше, чем обычного народа, а народ весь старается сейчас спрятаться кто куда", - сказал агентству "Щука".
По мнению бывшего солдата ВСУ, рядовые украинцы положительно воспринимают российские удары по зданиям ТЦК.
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"К ударам по ТЦК украинцы положительно относятся по той причине, что они понимают, что чем меньше ТЦКшников, тем проще им будет с ними бороться, потому что украинский народ пытается с ними бороться всяческими методами", - добавил "Щука".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.