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"Утка по-Зеленски". В Китае вышли из себя после одного решения Украины - РИА Новости, 10.07.2025
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18:44 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028429932.html
"Утка по-Зеленски". В Китае вышли из себя после одного решения Украины
"Утка по-Зеленски". В Китае вышли из себя после одного решения Украины - РИА Новости, 10.07.2025
"Утка по-Зеленски". В Китае вышли из себя после одного решения Украины
Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают решение Владимира Зеленского о введении санкций против пяти компаний из КНР. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:44:00+03:00
2025-07-10T18:44:00+03:00
украина
китай
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают решение Владимира Зеленского о введении санкций против пяти компаний из КНР."Восстановление Украины потребует триллионы долларов. Пирог большой, но у Украины нет денег. Тем, кто участвует в восстановлении, придется вложить деньги авансом, и потребуется несколько поколений, чтобы все это отбить. И кто в таком захочет участвовать?" — написал один из комментаторов."Сейчас еще слишком рано говорить о реконструкции! Подождите, пока Россия не отправит Украину в каменный век и приготовит из местного президента "утку по-Зеленски", — отметил другой."Мозгов ноль просто", — поделился мнением еще один пользователь."Даже кузнечики осенью могут навредить растениям, а Зеленский в лучшем случае прыгающий клоун, устраивающий бесконечное шоу в угоду Западу", — заключил другой читатель.На этой неделе Владимир Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против пяти компаний из Китая. В их числе производитель и экспортер металлообрабатывающего оборудования NINGBO BLIN Machinery Co, компания по производству и продаже чипов Shenzhen Jinduobang Technology Co, занимающаяся разработкой программного и аппаратного обеспечения, интеграцией компьютерных систем Shenzhen Royo Technology Co, фирма, выпускающая детали для медоборудования, аэрокосмической промышленности, автомобилестроения Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co, а также Central Asia Silk Road International Trade.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250705/pushkov-2027427048.html
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украина, китай, россия, владимир зеленский
Украина, Китай, Россия, Владимир Зеленский

"Утка по-Зеленски". В Китае вышли из себя после одного решения Украины

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают решение Владимира Зеленского о введении санкций против пяти компаний из КНР.
"Восстановление Украины потребует триллионы долларов. Пирог большой, но у Украины нет денег. Тем, кто участвует в восстановлении, придется вложить деньги авансом, и потребуется несколько поколений, чтобы все это отбить. И кто в таком захочет участвовать?" — написал один из комментаторов.
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"Сейчас еще слишком рано говорить о реконструкции! Подождите, пока Россия не отправит Украину в каменный век и приготовит из местного президента "утку по-Зеленски", — отметил другой.
"Мозгов ноль просто", — поделился мнением еще один пользователь.
"Даже кузнечики осенью могут навредить растениям, а Зеленский в лучшем случае прыгающий клоун, устраивающий бесконечное шоу в угоду Западу", — заключил другой читатель.
На этой неделе Владимир Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против пяти компаний из Китая. В их числе производитель и экспортер металлообрабатывающего оборудования NINGBO BLIN Machinery Co, компания по производству и продаже чипов Shenzhen Jinduobang Technology Co, занимающаяся разработкой программного и аппаратного обеспечения, интеграцией компьютерных систем Shenzhen Royo Technology Co, фирма, выпускающая детали для медоборудования, аэрокосмической промышленности, автомобилестроения Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co, а также Central Asia Silk Road International Trade.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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