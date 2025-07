https://ria.ru/20250710/ukraina-2028429932.html

"Утка по-Зеленски". В Китае вышли из себя после одного решения Украины

"Утка по-Зеленски". В Китае вышли из себя после одного решения Украины - РИА Новости, 10.07.2025

"Утка по-Зеленски". В Китае вышли из себя после одного решения Украины

Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают решение Владимира Зеленского о введении санкций против пяти компаний из КНР. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T18:44:00+03:00

2025-07-10T18:44:00+03:00

2025-07-10T18:44:00+03:00

украина

китай

россия

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают решение Владимира Зеленского о введении санкций против пяти компаний из КНР."Восстановление Украины потребует триллионы долларов. Пирог большой, но у Украины нет денег. Тем, кто участвует в восстановлении, придется вложить деньги авансом, и потребуется несколько поколений, чтобы все это отбить. И кто в таком захочет участвовать?" — написал один из комментаторов."Сейчас еще слишком рано говорить о реконструкции! Подождите, пока Россия не отправит Украину в каменный век и приготовит из местного президента "утку по-Зеленски", — отметил другой."Мозгов ноль просто", — поделился мнением еще один пользователь."Даже кузнечики осенью могут навредить растениям, а Зеленский в лучшем случае прыгающий клоун, устраивающий бесконечное шоу в угоду Западу", — заключил другой читатель.На этой неделе Владимир Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против пяти компаний из Китая. В их числе производитель и экспортер металлообрабатывающего оборудования NINGBO BLIN Machinery Co, компания по производству и продаже чипов Shenzhen Jinduobang Technology Co, занимающаяся разработкой программного и аппаратного обеспечения, интеграцией компьютерных систем Shenzhen Royo Technology Co, фирма, выпускающая детали для медоборудования, аэрокосмической промышленности, автомобилестроения Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co, а также Central Asia Silk Road International Trade.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250705/pushkov-2027427048.html

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028409196.html

украина

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, китай, россия, владимир зеленский