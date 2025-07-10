"Утка по-Зеленски". В Китае вышли из себя после одного решения Украины
© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают решение Владимира Зеленского о введении санкций против пяти компаний из КНР.
"Восстановление Украины потребует триллионы долларов. Пирог большой, но у Украины нет денег. Тем, кто участвует в восстановлении, придется вложить деньги авансом, и потребуется несколько поколений, чтобы все это отбить. И кто в таком захочет участвовать?" — написал один из комментаторов.
"Сейчас еще слишком рано говорить о реконструкции! Подождите, пока Россия не отправит Украину в каменный век и приготовит из местного президента "утку по-Зеленски", — отметил другой.
"Мозгов ноль просто", — поделился мнением еще один пользователь.
"Даже кузнечики осенью могут навредить растениям, а Зеленский в лучшем случае прыгающий клоун, устраивающий бесконечное шоу в угоду Западу", — заключил другой читатель.
На этой неделе Владимир Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против пяти компаний из Китая. В их числе производитель и экспортер металлообрабатывающего оборудования NINGBO BLIN Machinery Co, компания по производству и продаже чипов Shenzhen Jinduobang Technology Co, занимающаяся разработкой программного и аппаратного обеспечения, интеграцией компьютерных систем Shenzhen Royo Technology Co, фирма, выпускающая детали для медоборудования, аэрокосмической промышленности, автомобилестроения Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co, а также Central Asia Silk Road International Trade.
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