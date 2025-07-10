https://ria.ru/20250710/ukraina-2028340982.html

На Украине раскрыли подробности убийства полковника СБУ в Киеве

На Украине раскрыли подробности убийства полковника СБУ в Киеве - РИА Новости, 10.07.2025

На Украине раскрыли подробности убийства полковника СБУ в Киеве

Неизвестный мужчина пять раз выстрелил в погибшего полковника СБУ Ивана Воронича, сообщил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук*. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:02:00+03:00

2025-07-10T13:02:00+03:00

2025-07-10T13:02:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Неизвестный мужчина пять раз выстрелил в погибшего полковника СБУ Ивана Воронича, сообщил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук*."В Киеве неустановленный в настоящее время мужчина приблизился к полковнику СБУ Вороничу Ивану Ивановичу, 19.07.1974 года рождения, <...> и совершил пять прицельных выстрелов", — говорится в сообщении.По словам Мосийчука*, неизвестный скрылся с места преступления. Воронич получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых умер на месте, добавил он.Украинский экс-депутат написал, что сейчас преступника ищут.В четверг киевская полиция сообщала, что в Голосеевском районе города произошла стрельба, при которой погиб один человек. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что в Киеве был застрелен полковник СБУ. Украинский канал "Новости.LIVE" со ссылкой на спецслужбы передал, что в СБУ подтвердили гибель своего сотрудника.* Физлицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов в России

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Момент убийства полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве Появилось видео с моментом убийства полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. Кадры с камер наблюдения расходятся в украинских пабликах. 2025-07-10T13:02 true PT0M32S

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служба безопасности украины, игорь мосийчук, киев, в мире, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины