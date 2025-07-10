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На Украине раскрыли подробности убийства полковника СБУ в Киеве
На Украине раскрыли подробности убийства полковника СБУ в Киеве - РИА Новости, 10.07.2025
На Украине раскрыли подробности убийства полковника СБУ в Киеве
Неизвестный мужчина пять раз выстрелил в погибшего полковника СБУ Ивана Воронича, сообщил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук*. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:02:00+03:00
2025-07-10T13:02:00+03:00
2025-07-10T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Неизвестный мужчина пять раз выстрелил в погибшего полковника СБУ Ивана Воронича, сообщил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук*."В Киеве неустановленный в настоящее время мужчина приблизился к полковнику СБУ Вороничу Ивану Ивановичу, 19.07.1974 года рождения, <...> и совершил пять прицельных выстрелов", — говорится в сообщении.По словам Мосийчука*, неизвестный скрылся с места преступления. Воронич получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых умер на месте, добавил он.Украинский экс-депутат написал, что сейчас преступника ищут.В четверг киевская полиция сообщала, что в Голосеевском районе города произошла стрельба, при которой погиб один человек. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что в Киеве был застрелен полковник СБУ. Украинский канал "Новости.LIVE" со ссылкой на спецслужбы передал, что в СБУ подтвердили гибель своего сотрудника.* Физлицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов в России
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Момент убийства полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве
Появилось видео с моментом убийства полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. Кадры с камер наблюдения расходятся в украинских пабликах.
2025-07-10T13:02
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Служба безопасности Украины, Игорь Мосийчук, Киев, В мире, Россия, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
На Украине раскрыли подробности убийства полковника СБУ в Киеве
Экс-депутат Мосийчук: в Киеве пятью выстрелами убили полковника СБУ Воронича