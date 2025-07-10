https://ria.ru/20250710/ukraina-2028296907.html

"В ход идут лопаты". На Западе высмеяли слова Рютте о российском оружии

"В ход идут лопаты". На Западе высмеяли слова Рютте о российском оружии - РИА Новости, 10.07.2025

"В ход идут лопаты". На Западе высмеяли слова Рютте о российском оружии

Кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube прокомментировал слова генсека НАТО Марко Рютте об успехах российского ВПК. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T10:37:00+03:00

2025-07-10T10:37:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube прокомментировал слова генсека НАТО Марко Рютте об успехах российского ВПК."Ему (генсеку НАТО. — Прим. ред.) пришлось перейти от полемики "у русских заканчиваются оружие и ракеты, они пускают в ход лопаты" к подобным утверждениям", — сказал Христофору.Он с иронией назвал подобное признание со стороны лидера коллективного Запада весомым и довольно примечательным.На прошлой неделе Рютте заявил, что Москва за три месяца производит в три раза больше боеприпасов, чем весь Североатлантический альянс за год. Он назвал этот факт огромным геополитическим вызовом, подчеркнув, что Россия восстанавливается с невиданными в современной истории темпами и скоростью.

https://ria.ru/20250710/tramp-2028276340.html

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нато, марк рютте, россия, москва, в мире