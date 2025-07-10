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"В ход идут лопаты". На Западе высмеяли слова Рютте о российском оружии - РИА Новости, 10.07.2025
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10:37 10.07.2025 (обновлено: 14:22 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028296907.html
"В ход идут лопаты". На Западе высмеяли слова Рютте о российском оружии
"В ход идут лопаты". На Западе высмеяли слова Рютте о российском оружии - РИА Новости, 10.07.2025
"В ход идут лопаты". На Западе высмеяли слова Рютте о российском оружии
Кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube прокомментировал слова генсека НАТО Марко Рютте об успехах российского ВПК. РИА Новости, 10.07.2025
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube прокомментировал слова генсека НАТО Марко Рютте об успехах российского ВПК."Ему (генсеку НАТО. — Прим. ред.) пришлось перейти от полемики "у русских заканчиваются оружие и ракеты, они пускают в ход лопаты" к подобным утверждениям", — сказал Христофору.Он с иронией назвал подобное признание со стороны лидера коллективного Запада весомым и довольно примечательным.На прошлой неделе Рютте заявил, что Москва за три месяца производит в три раза больше боеприпасов, чем весь Североатлантический альянс за год. Он назвал этот факт огромным геополитическим вызовом, подчеркнув, что Россия восстанавливается с невиданными в современной истории темпами и скоростью.
https://ria.ru/20250710/tramp-2028276340.html
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нато, марк рютте, россия, москва, в мире
НАТО, Марк Рютте, Россия, Москва, В мире
"В ход идут лопаты". На Западе высмеяли слова Рютте о российском оружии

Христофору: Рютте больше не думает, что русские воюют с помощью лопат

© AP Photo / Alex BrandonГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube прокомментировал слова генсека НАТО Марко Рютте об успехах российского ВПК.
"Ему (генсеку НАТО. — Прим. ред.) пришлось перейти от полемики "у русских заканчиваются оружие и ракеты, они пускают в ход лопаты" к подобным утверждениям", — сказал Христофору.
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Он с иронией назвал подобное признание со стороны лидера коллективного Запада весомым и довольно примечательным.
На прошлой неделе Рютте заявил, что Москва за три месяца производит в три раза больше боеприпасов, чем весь Североатлантический альянс за год. Он назвал этот факт огромным геополитическим вызовом, подчеркнув, что Россия восстанавливается с невиданными в современной истории темпами и скоростью.
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