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"Обстановка напряженная": в США сообщили о страшной катастрофе на Украине
"Обстановка напряженная": в США сообщили о страшной катастрофе на Украине - РИА Новости, 10.07.2025
"Обстановка напряженная": в США сообщили о страшной катастрофе на Украине
Украину ждет политический и экономический коллапс, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T06:07:00+03:00
2025-07-10T06:07:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украину ждет политический и экономический коллапс, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Это не будет исключительно военный коллапс. Политический крах вполне возможен. Обстановка (внутри страны. — Прим. ред.) очень напряженная", — сказал он.По словам эксперта, ситуация осложняется тем, что все больше людей выступают против насильственной мобилизации и методов ее проведения. Это, в свою очередь, может сплотить население подконтрольных Киеву территорий против правительства Владимира Зеленского. В таких городах, как Харьков, люди могут все больше поддерживать Россию, пояснил профессор.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. Нередко задержанных избивают и применяют к ним силу.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
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В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Обстановка напряженная": в США сообщили о страшной катастрофе на Украине
Профессор Доктороу: Украину ждет политический и военный коллапс