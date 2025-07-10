https://ria.ru/20250710/ukraina-2028264645.html

"Обстановка напряженная": в США сообщили о страшной катастрофе на Украине

"Обстановка напряженная": в США сообщили о страшной катастрофе на Украине - РИА Новости, 10.07.2025

"Обстановка напряженная": в США сообщили о страшной катастрофе на Украине

Украину ждет политический и экономический коллапс, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T06:07:00+03:00

2025-07-10T06:07:00+03:00

2025-07-10T12:29:00+03:00

в мире

украина

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976225511_197:112:2893:1628_1920x0_80_0_0_4cc6595bc6653b090e0f8c681f77b008.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украину ждет политический и экономический коллапс, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Это не будет исключительно военный коллапс. Политический крах вполне возможен. Обстановка (внутри страны. — Прим. ред.) очень напряженная", — сказал он.По словам эксперта, ситуация осложняется тем, что все больше людей выступают против насильственной мобилизации и методов ее проведения. Это, в свою очередь, может сплотить население подконтрольных Киеву территорий против правительства Владимира Зеленского. В таких городах, как Харьков, люди могут все больше поддерживать Россию, пояснил профессор.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. Нередко задержанных избивают и применяют к ним силу.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.

https://ria.ru/20250709/zelenskiy-2028132614.html

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028053451.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины