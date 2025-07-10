https://ria.ru/20250710/ukraina-2028253394.html

"Мертвые в канавах": журналиста возмутили слова Карла III об Украине

"Мертвые в канавах": журналиста возмутили слова Карла III об Украине - РИА Новости, 10.07.2025

"Мертвые в канавах": журналиста возмутили слова Карла III об Украине

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал слова короля Великобритании Карла III о поддержке Украины, произнесенные им во время речи на мероприятии РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T01:46:00+03:00

2025-07-10T01:46:00+03:00

2025-07-10T01:46:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал слова короля Великобритании Карла III о поддержке Украины, произнесенные им во время речи на мероприятии в Виндзорском замке, на котором присутствовал и президент Франции Эммануэль Макрон.На мероприятии монарх заявил, что Лондон и Париж будут развивать военный союз и более тесно сотрудничать в этой сфере по всему миру, включая Украину, в рамках так называемой коалиции желающих."Пока миллион украинцев лежат мертвыми в канавах и на кладбищах, европейская элита продолжает нести ту же чушь", — отметил Боуз.На прошлой неделе агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на Елисейский дворец, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер 10 июля организуют встречу "коалиции желающих" в Британии, где они переговорят с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которые будут в Риме на конференции по восстановлению Украины.В пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус подтвердил, что Германия ведет переговоры с США о приобретении систем ПРО Patriot для их передачи Украине.В четверг газета Bild сообщила со ссылкой на источники в правящих кругах, что правительство Германии хочет договориться с американским минобороны о предоставлении Украине двух систем ПРО Patriot за счет немецкого финансирования. По информации издания, Германия направила США соответствующий запрос еще несколько недель назад по просьбе Украины и теперь опасается отказа в свете приостановки американцами поставок вооружений.Ранее сообщалось, что МИД и министерство обороны дали старт инициативе о поиске систем ПРО и ПВО, от которых в пользу Украины могли бы отказаться союзники по НАТО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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