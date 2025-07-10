СМИ: США возобновили поставки снарядов и ракет Украине
Reuters: США возобновили поставки Украине артиллерийских снарядов и ракет GMLRS
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. США возобновили поставки Украине артиллерийских снарядов и мобильных ракетных установок, сообщает Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников.
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"Чиновники, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что Украина теперь получает 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS (мобильная реактивная артиллерия), — говорится в сообщении.
Собеседники агентства не уточнили, сколько именно оружия было отправлено и была ли поставка полностью выполнена. При этом новые поставки не означают каких-либо изменений в политике администрации Дональда Трампа.
Ситуация с военными поставками США на Украину
В начале июля издание Politico сообщило, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.
Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь Украине. Седьмого июля глава Белого дома пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.