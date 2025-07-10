https://ria.ru/20250710/ugroza-2028460659.html

Американский эксперт оценил угрозу нового применения ядерного оружия в мире

Американский эксперт оценил угрозу нового применения ядерного оружия в мире - РИА Новости, 10.07.2025

Американский эксперт оценил угрозу нового применения ядерного оружия в мире

Угроза нового применения ядерного оружия в мире является "весьма вероятной" на фоне растущих глобальных рисков, заявил в четверг директор базирующейся в США... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T23:27:00+03:00

2025-07-10T23:27:00+03:00

2025-07-10T23:27:00+03:00

в мире

сша

россия

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg

ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Угроза нового применения ядерного оружия в мире является "весьма вероятной" на фоне растущих глобальных рисков, заявил в четверг директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл. "К сожалению, угрозы, которые представляет ядерное оружие, возрастают. Весьма вероятно, что ядерное оружие будет применено вновь, будь то в Южной Азии, Европе, между США и Россией, в Восточной Азии, между США и Китаем или на Корейском полуострове", - сообщил он в ходе выступления на конференции в Вашингтоне. Кимбалл, в частности, указал на недавние атаки США и Израиля, обладающих ядерным оружием, на Иран, который по словам эксперта находился "на пороге" создания ядерного оружия. "Пять признанных ядерных держав, являющихся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия - США, Россия, Китай, Великобритания и Франция - уже более десятилетия не занимаются конструктивным разоружением и дипломатией коррекции рисков", - добавил он.

https://ria.ru/20250710/radio-2028314760.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, китай