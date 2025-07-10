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Американский эксперт оценил угрозу нового применения ядерного оружия в мире - РИА Новости, 10.07.2025
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23:27 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/ugroza-2028460659.html
Американский эксперт оценил угрозу нового применения ядерного оружия в мире
Американский эксперт оценил угрозу нового применения ядерного оружия в мире - РИА Новости, 10.07.2025
Американский эксперт оценил угрозу нового применения ядерного оружия в мире
Угроза нового применения ядерного оружия в мире является "весьма вероятной" на фоне растущих глобальных рисков, заявил в четверг директор базирующейся в США... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T23:27:00+03:00
2025-07-10T23:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Угроза нового применения ядерного оружия в мире является "весьма вероятной" на фоне растущих глобальных рисков, заявил в четверг директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл. "К сожалению, угрозы, которые представляет ядерное оружие, возрастают. Весьма вероятно, что ядерное оружие будет применено вновь, будь то в Южной Азии, Европе, между США и Россией, в Восточной Азии, между США и Китаем или на Корейском полуострове", - сообщил он в ходе выступления на конференции в Вашингтоне. Кимбалл, в частности, указал на недавние атаки США и Израиля, обладающих ядерным оружием, на Иран, который по словам эксперта находился "на пороге" создания ядерного оружия. "Пять признанных ядерных держав, являющихся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия - США, Россия, Китай, Великобритания и Франция - уже более десятилетия не занимаются конструктивным разоружением и дипломатией коррекции рисков", - добавил он.
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В мире, США, Россия, Китай
Американский эксперт оценил угрозу нового применения ядерного оружия в мире

Глава ACA Кимбалл: угроза нового применения ядерного оружия в мире очень велика

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Угроза нового применения ядерного оружия в мире является "весьма вероятной" на фоне растущих глобальных рисков, заявил в четверг директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл.
«
"К сожалению, угрозы, которые представляет ядерное оружие, возрастают. Весьма вероятно, что ядерное оружие будет применено вновь, будь то в Южной Азии, Европе, между США и Россией, в Восточной Азии, между США и Китаем или на Корейском полуострове", - сообщил он в ходе выступления на конференции в Вашингтоне.
Кимбалл, в частности, указал на недавние атаки США и Израиля, обладающих ядерным оружием, на Иран, который по словам эксперта находился "на пороге" создания ядерного оружия.
"Пять признанных ядерных держав, являющихся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия - США, Россия, Китай, Великобритания и Франция - уже более десятилетия не занимаются конструктивным разоружением и дипломатией коррекции рисков", - добавил он.
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