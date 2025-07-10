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ВС России ударили по пункту дислокации морпехов ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 10.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 10.07.2025 (обновлено: 13:50 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/udar-2028329536.html
ВС России ударили по пункту дислокации морпехов ВСУ в Николаевской области
ВС России ударили по пункту дислокации морпехов ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 10.07.2025
ВС России ударили по пункту дислокации морпехов ВСУ в Николаевской области
Минобороны России показало кадры нанесения удара ракетным комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:11:00+03:00
2025-07-10T13:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
николаевская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минобороны России показало кадры нанесения удара ракетным комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области.На кадрах показан момент попадания ракеты по цели и взрыв.В министерстве уточнили, что пункт временной дислокации ВСУ находился в районе населенного пункта Баратовка Николаевской области."Все выявленные вражеские цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Удар "Искандером" по пункту временной дислокации ВСУ в Николаевской области
Российские военные нанесли удар "Искандером" по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Баратовки в Николаевской области, сообщило Минобороны и показало видео.
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россия, николаевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, Вооруженные силы Украины
ВС России ударили по пункту дислокации морпехов ВСУ в Николаевской области

ВС РФ ударили "Искандером" по пункту дислокации морпехов ВСУ под Николаевом

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минобороны России показало кадры нанесения удара ракетным комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области.
На кадрах показан момент попадания ракеты по цели и взрыв.
В министерстве уточнили, что пункт временной дислокации ВСУ находился в районе населенного пункта Баратовка Николаевской области.
"Все выявленные вражеские цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля", - добавили в Минобороны.
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