https://ria.ru/20250710/udar-2028329536.html
ВС России ударили по пункту дислокации морпехов ВСУ в Николаевской области
ВС России ударили по пункту дислокации морпехов ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 10.07.2025
ВС России ударили по пункту дислокации морпехов ВСУ в Николаевской области
Минобороны России показало кадры нанесения удара ракетным комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:11:00+03:00
2025-07-10T12:11:00+03:00
2025-07-10T13:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
николаевская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028324773_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cbfb60d49557ffa3224609adab7b585e.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минобороны России показало кадры нанесения удара ракетным комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области.На кадрах показан момент попадания ракеты по цели и взрыв.В министерстве уточнили, что пункт временной дислокации ВСУ находился в районе населенного пункта Баратовка Николаевской области."Все выявленные вражеские цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028324773_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5f16e98c15f363902cf5158daa908409.jpg
Удар "Искандером" по пункту временной дислокации ВСУ в Николаевской области
Российские военные нанесли удар "Искандером" по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Баратовки в Николаевской области, сообщило Минобороны и показало видео.
2025-07-10T12:11
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николаевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, Вооруженные силы Украины
ВС России ударили по пункту дислокации морпехов ВСУ в Николаевской области
ВС РФ ударили "Искандером" по пункту дислокации морпехов ВСУ под Николаевом