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ВС России ударили по пункту дислокации морпехов ВСУ в Николаевской области

ВС России ударили по пункту дислокации морпехов ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 10.07.2025

ВС России ударили по пункту дислокации морпехов ВСУ в Николаевской области

Минобороны России показало кадры нанесения удара ракетным комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:11:00+03:00

2025-07-10T12:11:00+03:00

2025-07-10T13:50:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минобороны России показало кадры нанесения удара ракетным комплексом "Искандер" по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области.На кадрах показан момент попадания ракеты по цели и взрыв.В министерстве уточнили, что пункт временной дислокации ВСУ находился в районе населенного пункта Баратовка Николаевской области."Все выявленные вражеские цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Удар "Искандером" по пункту временной дислокации ВСУ в Николаевской области Российские военные нанесли удар "Искандером" по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Баратовки в Николаевской области, сообщило Минобороны и показало видео. 2025-07-10T12:11 true PT0M14S

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россия, николаевская область, вооруженные силы украины