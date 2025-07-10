https://ria.ru/20250710/udar-2028325039.html

Российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве

Российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве - РИА Новости, 10.07.2025

Российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве

Российские войска в ночь на четверг нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:05:00+03:00

2025-07-10T12:05:00+03:00

2025-07-10T14:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские войска в ночь на четверг нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, сообщили в Минобороны."Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома", — говорится в заявлении.Все цели достигнуты, а назначенные объекты противника поражены.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия использует высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250707/spetsnaz-2027288590.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины