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Российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве - РИА Новости, 10.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 10.07.2025 (обновлено: 14:43 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/udar-2028325039.html
Российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве
Российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве - РИА Новости, 10.07.2025
Российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве
Российские войска в ночь на четверг нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:05:00+03:00
2025-07-10T14:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские войска в ночь на четверг нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, сообщили в Минобороны."Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома", — говорится в заявлении.Все цели достигнуты, а назначенные объекты противника поражены.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия использует высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250707/spetsnaz-2027288590.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве

Минобороны: ВС РФ высокоточным оружием ударили по предприятиям ВПК в Киеве

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские войска в ночь на четверг нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, сообщили в Минобороны.
"Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома", — говорится в заявлении.
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Все цели достигнуты, а назначенные объекты противника поражены.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия использует высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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