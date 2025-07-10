https://ria.ru/20250710/ucheniya-2028386793.html

В Белоруссии прокомментировали военные учения Запада

В Белоруссии прокомментировали военные учения Запада - РИА Новости, 10.07.2025

В Белоруссии прокомментировали военные учения Запада

Учения Запада вблизи границ Белоруссии и России не представляют большой угрозы, но несут опасность неконтролируемого процесса милитаризации, заявил начальник... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:56:00+03:00

2025-07-10T15:56:00+03:00

2025-07-10T15:56:00+03:00

белоруссия

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975034735_0:0:2739:1541_1920x0_80_0_0_7a63ca42c9d50efa77895df04faa63eb.jpg

МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Учения Запада вблизи границ Белоруссии и России не представляют большой угрозы, но несут опасность неконтролируемого процесса милитаризации, заявил начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко. "Скажу объективно, что проводимые на таком удалении учения большой угрозы не представляют, но несут в себе опасность неконтролируемой милитаризации и неконтролируемого процесса создания группировок. Это дает возможность маневрировать, щупать нашу реакцию, смотреть на те процессы, которые происходят", - сказал Муравейко в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", видео которого опубликовано в его YouTube-канале. По его словам, учение западных стран – это комплекс мероприятий по "прокачиванию" обстановки. "То есть мы подойдем к вам на 10-15 шагов, километров. Как вы отреагируете? Ага, вы возмущаетесь, вы говорите, то есть вам это неприятно. То есть вас это раздражает. Ну, будем вас раздражать. Если мы промолчим – "давайте подойдем еще ближе, будем искать ту болевую точку, которая вызовет определенную обратную реакцию", - сказал начальник Генштаба, отметив, что белорусские военные объективно и четко следят за всем происходящим на сопредельной территории. "Мы наблюдаем за учениями, за теми вопросами, которые отрабатываются, как отрабатываются. У нас достаточно сил и средств разведки, которые дают нам объективную информацию. Мы реагируем и содержим в готовности силы и средства, чтобы можно было парировать любую провокацию и ответить адекватно на любое проявление. Поэтому угрозы как таковой и нет, но опасность, маленькие такие источники, которые излучают опасные нотки, они существуют", - сказал Муравейко.

https://ria.ru/20250710/belorussija-2028384817.html

https://ria.ru/20250710/ucheniya-2028384104.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, в мире