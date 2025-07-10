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В Белоруссии прокомментировали военные учения Запада - РИА Новости, 10.07.2025
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15:56 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/ucheniya-2028386793.html
В Белоруссии прокомментировали военные учения Запада
В Белоруссии прокомментировали военные учения Запада - РИА Новости, 10.07.2025
В Белоруссии прокомментировали военные учения Запада
Учения Запада вблизи границ Белоруссии и России не представляют большой угрозы, но несут опасность неконтролируемого процесса милитаризации, заявил начальник... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:56:00+03:00
2025-07-10T15:56:00+03:00
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МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Учения Запада вблизи границ Белоруссии и России не представляют большой угрозы, но несут опасность неконтролируемого процесса милитаризации, заявил начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко. "Скажу объективно, что проводимые на таком удалении учения большой угрозы не представляют, но несут в себе опасность неконтролируемой милитаризации и неконтролируемого процесса создания группировок. Это дает возможность маневрировать, щупать нашу реакцию, смотреть на те процессы, которые происходят", - сказал Муравейко в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", видео которого опубликовано в его YouTube-канале. По его словам, учение западных стран – это комплекс мероприятий по "прокачиванию" обстановки. "То есть мы подойдем к вам на 10-15 шагов, километров. Как вы отреагируете? Ага, вы возмущаетесь, вы говорите, то есть вам это неприятно. То есть вас это раздражает. Ну, будем вас раздражать. Если мы промолчим – "давайте подойдем еще ближе, будем искать ту болевую точку, которая вызовет определенную обратную реакцию", - сказал начальник Генштаба, отметив, что белорусские военные объективно и четко следят за всем происходящим на сопредельной территории. "Мы наблюдаем за учениями, за теми вопросами, которые отрабатываются, как отрабатываются. У нас достаточно сил и средств разведки, которые дают нам объективную информацию. Мы реагируем и содержим в готовности силы и средства, чтобы можно было парировать любую провокацию и ответить адекватно на любое проявление. Поэтому угрозы как таковой и нет, но опасность, маленькие такие источники, которые излучают опасные нотки, они существуют", - сказал Муравейко.
https://ria.ru/20250710/belorussija-2028384817.html
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белоруссия, россия, в мире
Белоруссия, Россия, В мире
В Белоруссии прокомментировали военные учения Запада

Муравейко: учения Запада не представляют угрозы, но ведут к милитаризации

© U.S. Army photo by Sgt. William A. TannerАмериканский и финский военнослужащие во время учений
Американский и финский военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© U.S. Army photo by Sgt. William A. Tanner
Американский и финский военнослужащие во время учений. Архивное фото
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МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Учения Запада вблизи границ Белоруссии и России не представляют большой угрозы, но несут опасность неконтролируемого процесса милитаризации, заявил начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко.
"Скажу объективно, что проводимые на таком удалении учения большой угрозы не представляют, но несут в себе опасность неконтролируемой милитаризации и неконтролируемого процесса создания группировок. Это дает возможность маневрировать, щупать нашу реакцию, смотреть на те процессы, которые происходят", - сказал Муравейко в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", видео которого опубликовано в его YouTube-канале.
Замначальника Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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По его словам, учение западных стран – это комплекс мероприятий по "прокачиванию" обстановки.
"То есть мы подойдем к вам на 10-15 шагов, километров. Как вы отреагируете? Ага, вы возмущаетесь, вы говорите, то есть вам это неприятно. То есть вас это раздражает. Ну, будем вас раздражать. Если мы промолчим – "давайте подойдем еще ближе, будем искать ту болевую точку, которая вызовет определенную обратную реакцию", - сказал начальник Генштаба, отметив, что белорусские военные объективно и четко следят за всем происходящим на сопредельной территории.
"Мы наблюдаем за учениями, за теми вопросами, которые отрабатываются, как отрабатываются. У нас достаточно сил и средств разведки, которые дают нам объективную информацию. Мы реагируем и содержим в готовности силы и средства, чтобы можно было парировать любую провокацию и ответить адекватно на любое проявление. Поэтому угрозы как таковой и нет, но опасность, маленькие такие источники, которые излучают опасные нотки, они существуют", - сказал Муравейко.
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