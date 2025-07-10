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Атомщики Ленинградской АЭС спасли детеныша тюленя на берегу Финского залива
Атомщики Ленинградской АЭС спасли детеныша тюленя на берегу Финского залива - РИА Новости, 10.07.2025
Атомщики Ленинградской АЭС спасли детеныша тюленя на берегу Финского залива
Сотрудники Ленинградской АЭС спасли белька Финика на побережье Финского залива и уже выпустили его на свободу, сообщили в Telegram-канале Курской АЭС. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:47:00+03:00
2025-07-10T17:47:00+03:00
2025-07-10T17:47:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сотрудники Ленинградской АЭС спасли белька Финика на побережье Финского залива и уже выпустили его на свободу, сообщили в Telegram-канале Курской АЭС. "Сотрудник Курской АЭС назвал спасённого тюленёнка Фиником. Очаровательного малыша нашли и спасли сотрудники Ленинградской АЭС и Ленатомэнергоремонта на побережье Финского залива...", - говорится в Telegram-канале станции. В сообщении уточняется, что имя спасенному тюленю выбирали среди сотрудников Росэнергоатома с помощью онлайн-опроса в социальных сетях. "Теперь Финик отправился в свободное счастливое плавание. В год 80-летия атомной промышленности спасённый ленинградскими атомщиками тюленëнок бодро отправился плыть по волнам Финского залива из бухты Жёлтая", - заключили в сообщении.
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финский залив, ленинградская аэс, курская аэс, росэнергоатом
Хорошие новости, Финский залив, Ленинградская АЭС, Курская АЭС, Росэнергоатом
Атомщики Ленинградской АЭС спасли детеныша тюленя на берегу Финского залива
Сотрудники Ленинградской АЭС спасли на побережье Финского залива белька Финика