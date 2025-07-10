Рейтинг@Mail.ru
Атомщики Ленинградской АЭС спасли детеныша тюленя на берегу Финского залива - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
17:47 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/tyulen-2028416365.html
Атомщики Ленинградской АЭС спасли детеныша тюленя на берегу Финского залива
Атомщики Ленинградской АЭС спасли детеныша тюленя на берегу Финского залива - РИА Новости, 10.07.2025
Атомщики Ленинградской АЭС спасли детеныша тюленя на берегу Финского залива
Сотрудники Ленинградской АЭС спасли белька Финика на побережье Финского залива и уже выпустили его на свободу, сообщили в Telegram-канале Курской АЭС. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:47:00+03:00
2025-07-10T17:47:00+03:00
хорошие новости
финский залив
ленинградская аэс
курская аэс
росэнергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028415793_0:352:960:892_1920x0_80_0_0_84b35010b7fea928469509a644088df9.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сотрудники Ленинградской АЭС спасли белька Финика на побережье Финского залива и уже выпустили его на свободу, сообщили в Telegram-канале Курской АЭС. "Сотрудник Курской АЭС назвал спасённого тюленёнка Фиником. Очаровательного малыша нашли и спасли сотрудники Ленинградской АЭС и Ленатомэнергоремонта на побережье Финского залива...", - говорится в Telegram-канале станции. В сообщении уточняется, что имя спасенному тюленю выбирали среди сотрудников Росэнергоатома с помощью онлайн-опроса в социальных сетях. "Теперь Финик отправился в свободное счастливое плавание. В год 80-летия атомной промышленности спасённый ленинградскими атомщиками тюленëнок бодро отправился плыть по волнам Финского залива из бухты Жёлтая", - заключили в сообщении.
https://ria.ru/20250709/nerpjaty-2028073776.html
финский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028415793_0:255:960:975_1920x0_80_0_0_e9f967670fd3bc6a21717657d7e55b74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финский залив, ленинградская аэс, курская аэс, росэнергоатом
Хорошие новости, Финский залив, Ленинградская АЭС, Курская АЭС, Росэнергоатом
Атомщики Ленинградской АЭС спасли детеныша тюленя на берегу Финского залива

Сотрудники Ленинградской АЭС спасли на побережье Финского залива белька Финика

© Фото : Курская АЭС/TelegramСотрудники Ленинградской АЭС спасли белька Финика на побережье Финского залива
Сотрудники Ленинградской АЭС спасли белька Финика на побережье Финского залива - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Курская АЭС/Telegram
Сотрудники Ленинградской АЭС спасли белька Финика на побережье Финского залива
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сотрудники Ленинградской АЭС спасли белька Финика на побережье Финского залива и уже выпустили его на свободу, сообщили в Telegram-канале Курской АЭС.
"Сотрудник Курской АЭС назвал спасённого тюленёнка Фиником. Очаровательного малыша нашли и спасли сотрудники Ленинградской АЭС и Ленатомэнергоремонта на побережье Финского залива...", - говорится в Telegram-канале станции.
В сообщении уточняется, что имя спасенному тюленю выбирали среди сотрудников Росэнергоатома с помощью онлайн-опроса в социальных сетях.
"Теперь Финик отправился в свободное счастливое плавание. В год 80-летия атомной промышленности спасённый ленинградскими атомщиками тюленëнок бодро отправился плыть по волнам Финского залива из бухты Жёлтая", - заключили в сообщении.
Выпуск нерпят в Ладожское озеро - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В Ладожское озеро выпустили двух нерпят
9 июля, 09:20
 
Хорошие новостиФинский заливЛенинградская АЭСКурская АЭСРосэнергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала