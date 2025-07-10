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Атомщики Ленинградской АЭС спасли детеныша тюленя на берегу Финского залива

Атомщики Ленинградской АЭС спасли детеныша тюленя на берегу Финского залива - РИА Новости, 10.07.2025

Атомщики Ленинградской АЭС спасли детеныша тюленя на берегу Финского залива

Сотрудники Ленинградской АЭС спасли белька Финика на побережье Финского залива и уже выпустили его на свободу, сообщили в Telegram-канале Курской АЭС. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T17:47:00+03:00

2025-07-10T17:47:00+03:00

2025-07-10T17:47:00+03:00

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финский залив

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курская аэс

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сотрудники Ленинградской АЭС спасли белька Финика на побережье Финского залива и уже выпустили его на свободу, сообщили в Telegram-канале Курской АЭС. "Сотрудник Курской АЭС назвал спасённого тюленёнка Фиником. Очаровательного малыша нашли и спасли сотрудники Ленинградской АЭС и Ленатомэнергоремонта на побережье Финского залива...", - говорится в Telegram-канале станции. В сообщении уточняется, что имя спасенному тюленю выбирали среди сотрудников Росэнергоатома с помощью онлайн-опроса в социальных сетях. "Теперь Финик отправился в свободное счастливое плавание. В год 80-летия атомной промышленности спасённый ленинградскими атомщиками тюленëнок бодро отправился плыть по волнам Финского залива из бухты Жёлтая", - заключили в сообщении.

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финский залив, ленинградская аэс, курская аэс, росэнергоатом