https://ria.ru/20250710/turist-2028387115.html

В Новгородской области турист умер от удара молнии

В Новгородской области турист умер от удара молнии - РИА Новости, 10.07.2025

В Новгородской области турист умер от удара молнии

Турист из Москвы умер от удара молнии во время приготовления еды в Валдайском районе Новгородской области, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:56:00+03:00

2025-07-10T15:56:00+03:00

2025-07-10T15:56:00+03:00

происшествия

валдайский район

новгородская область

москва

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Турист из Москвы умер от удара молнии во время приготовления еды в Валдайском районе Новгородской области, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Мужчина скончался вечером в среду недалеко от деревни Сухая Ветошь Валдайского района, москвичу было 36 лет. "Мужчина получил удар молнией и скончался на месте происшествия. По имеющейся информации, погибший прибыл в Новгородскую область со своей девушкой с целью туризма, в момент происшествия он готовил еду на костре", - говорится в сообщении. Уточняется, что назначена судебно-медицинская экспертиза. Минувшей ночью регион накрыл мощный грозовой фронт с ливнями и ураганным ветром. Молния попала и в подстанцию Великого Новгорода, вызвав пожар.

https://ria.ru/20250710/belorussija-2028298273.html

https://ria.ru/20250709/derevo-2028092433.html

валдайский район

новгородская область

москва

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происшествия, валдайский район, новгородская область, москва