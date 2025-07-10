https://ria.ru/20250710/turist-2028387115.html
В Новгородской области турист умер от удара молнии
В Новгородской области турист умер от удара молнии - РИА Новости, 10.07.2025
В Новгородской области турист умер от удара молнии
Турист из Москвы умер от удара молнии во время приготовления еды в Валдайском районе Новгородской области, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:56:00+03:00
2025-07-10T15:56:00+03:00
2025-07-10T15:56:00+03:00
происшествия
валдайский район
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Турист из Москвы умер от удара молнии во время приготовления еды в Валдайском районе Новгородской области, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Мужчина скончался вечером в среду недалеко от деревни Сухая Ветошь Валдайского района, москвичу было 36 лет. "Мужчина получил удар молнией и скончался на месте происшествия. По имеющейся информации, погибший прибыл в Новгородскую область со своей девушкой с целью туризма, в момент происшествия он готовил еду на костре", - говорится в сообщении. Уточняется, что назначена судебно-медицинская экспертиза. Минувшей ночью регион накрыл мощный грозовой фронт с ливнями и ураганным ветром. Молния попала и в подстанцию Великого Новгорода, вызвав пожар.
https://ria.ru/20250710/belorussija-2028298273.html
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происшествия, валдайский район, новгородская область, москва
Происшествия, Валдайский район, Новгородская область, Москва
В Новгородской области турист умер от удара молнии
В Новгородской области турист из Москвы умер от удара молнии