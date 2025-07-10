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В Подмосковье циклон оставил без света 73 населенных пункта - РИА Новости, 10.07.2025
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09:25 10.07.2025 (обновлено: 09:31 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/tsiklon-2028276979.html
В Подмосковье циклон оставил без света 73 населенных пункта
В Подмосковье циклон оставил без света 73 населенных пункта - РИА Новости, 10.07.2025
В Подмосковье циклон оставил без света 73 населенных пункта
Энергоснабжение 73 населенных пунктов было нарушено в среду при прохождении мощного циклона на территории четырех муниципальных образований Московской области,... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:25:00+03:00
2025-07-10T09:31:00+03:00
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Энергоснабжение 73 населенных пунктов было нарушено в среду при прохождении мощного циклона на территории четырех муниципальных образований Московской области, погибших и пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Девятого июля в результате прохождения циклона на территории Московской области нарушено энергоснабжение в 73 населенных пунктах на территории четырех муниципальных образований", - сказал собеседник агентства.По его словам, нарушенное энергоснабжение уже полностью восстановлено."Падения слабо закреплённых и широкоформатных конструкций не зафиксировано. Погибших и пострадавших нет", - заключил собеседник агентства.
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московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье циклон оставил без света 73 населенных пункта

В Подмосковье циклон оставил без света 73 населенных пункта, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Энергоснабжение 73 населенных пунктов было нарушено в среду при прохождении мощного циклона на территории четырех муниципальных образований Московской области, погибших и пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Девятого июля в результате прохождения циклона на территории Московской области нарушено энергоснабжение в 73 населенных пунктах на территории четырех муниципальных образований", - сказал собеседник агентства.
По его словам, нарушенное энергоснабжение уже полностью восстановлено.
"Падения слабо закреплённых и широкоформатных конструкций не зафиксировано. Погибших и пострадавших нет", - заключил собеседник агентства.
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