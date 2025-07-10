https://ria.ru/20250710/tsiklon-2028276979.html

В Подмосковье циклон оставил без света 73 населенных пункта

В Подмосковье циклон оставил без света 73 населенных пункта - РИА Новости, 10.07.2025

В Подмосковье циклон оставил без света 73 населенных пункта

Энергоснабжение 73 населенных пунктов было нарушено в среду при прохождении мощного циклона на территории четырех муниципальных образований Московской области,... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T09:25:00+03:00

2025-07-10T09:25:00+03:00

2025-07-10T09:31:00+03:00

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Энергоснабжение 73 населенных пунктов было нарушено в среду при прохождении мощного циклона на территории четырех муниципальных образований Московской области, погибших и пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Девятого июля в результате прохождения циклона на территории Московской области нарушено энергоснабжение в 73 населенных пунктах на территории четырех муниципальных образований", - сказал собеседник агентства.По его словам, нарушенное энергоснабжение уже полностью восстановлено."Падения слабо закреплённых и широкоформатных конструкций не зафиксировано. Погибших и пострадавших нет", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250709/oblast-2028176648.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), происшествия