https://ria.ru/20250710/tserkov-2028551145.html

Сирийская церковь осудила нападки властей Армении на ААЦ

Сирийская церковь осудила нападки властей Армении на ААЦ - РИА Новости, 11.07.2025

Сирийская церковь осудила нападки властей Армении на ААЦ

Сирийская ортодоксальная церковь осуждает нападки властей Армении на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ), говорится в заявлении церкви. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-10T19:22:00+03:00

2025-07-10T19:22:00+03:00

2025-07-11T13:34:00+03:00

религия

армения

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россия

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самвел карапетян

армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Сирийская ортодоксальная церковь осуждает нападки властей Армении на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ), говорится в заявлении церкви."Сирийский ортодоксальный патриархат Антиохии и всего Востока глубоко обеспокоен недавними действиями, предпринятыми армянскими властями против Первопрестольного Святого Эчмиадзина и Армянской апостольской церкви… Решительно осуждает такие действия и подтверждает свою непоколебимую приверженность принципам свободы вероисповедания и автономии Церкви", - говорится в заявлении, опубликованном на странице в соцсети Facebook*.В документе от имени Сирийской ортодоксальной церкви, архиепископов, членов Священного Синода и патриарха Антиохийского и всего Востока Игнатия Ефрема II говорится о глубокой братской поддержке и полной солидарности с католикосом всех армян Гарегином II, духовенством и верующими Армянской апостольской церкви в этот сложный период. "Как старейший институт в Армении, Первопрестольный Святой Эчмиадзин имеет огромное духовное, историческое и национальное значение для армянского народа и всей семьи восточных православных церквей. Любая попытка подорвать его святость, внутреннее управление или нацелиться на его духовенство является серьезным нарушением свободы вероисповедания и церковной целостности", - говорится в заявлении. В Сирийской ортодоксальной церкви подчеркнули, что аресты епископов и священников, посягательство на святые места и вмешательство в каноническую жизнь церкви являются действиями, которые могут быть восприняты как компрометирующие духовные основы нации и независимость церкви. Авторы обращения призвали правительство Армении к диалогу, уважению к священным институтам, которые формировали и поддерживали христианское наследие на протяжении веков. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Армени Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250531/sojuz-2020113654.html

https://ria.ru/20250618/rpts-2023511041.html

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025793971.html

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Варвара Скокшина

армения, восток, россия, гарегин ii, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь