Рейтинг@Mail.ru
Сирийская церковь осудила нападки властей Армении на ААЦ - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:22 10.07.2025 (обновлено: 13:34 11.07.2025)
https://ria.ru/20250710/tserkov-2028551145.html
Сирийская церковь осудила нападки властей Армении на ААЦ
Сирийская церковь осудила нападки властей Армении на ААЦ - РИА Новости, 11.07.2025
Сирийская церковь осудила нападки властей Армении на ААЦ
Сирийская ортодоксальная церковь осуждает нападки властей Армении на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ), говорится в заявлении церкви. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-10T19:22:00+03:00
2025-07-11T13:34:00+03:00
религия
армения
восток
россия
гарегин ii
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148520/79/1485207919_0:254:2737:1794_1920x0_80_0_0_f7371086121eca541fc3b7cc8179c664.jpg
ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Сирийская ортодоксальная церковь осуждает нападки властей Армении на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ), говорится в заявлении церкви."Сирийский ортодоксальный патриархат Антиохии и всего Востока глубоко обеспокоен недавними действиями, предпринятыми армянскими властями против Первопрестольного Святого Эчмиадзина и Армянской апостольской церкви… Решительно осуждает такие действия и подтверждает свою непоколебимую приверженность принципам свободы вероисповедания и автономии Церкви", - говорится в заявлении, опубликованном на странице в соцсети Facebook*.В документе от имени Сирийской ортодоксальной церкви, архиепископов, членов Священного Синода и патриарха Антиохийского и всего Востока Игнатия Ефрема II говорится о глубокой братской поддержке и полной солидарности с католикосом всех армян Гарегином II, духовенством и верующими Армянской апостольской церкви в этот сложный период. "Как старейший институт в Армении, Первопрестольный Святой Эчмиадзин имеет огромное духовное, историческое и национальное значение для армянского народа и всей семьи восточных православных церквей. Любая попытка подорвать его святость, внутреннее управление или нацелиться на его духовенство является серьезным нарушением свободы вероисповедания и церковной целостности", - говорится в заявлении. В Сирийской ортодоксальной церкви подчеркнули, что аресты епископов и священников, посягательство на святые места и вмешательство в каноническую жизнь церкви являются действиями, которые могут быть восприняты как компрометирующие духовные основы нации и независимость церкви. Авторы обращения призвали правительство Армении к диалогу, уважению к священным институтам, которые формировали и поддерживали христианское наследие на протяжении веков. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Армени Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250531/sojuz-2020113654.html
https://ria.ru/20250618/rpts-2023511041.html
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025793971.html
армения
восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148520/79/1485207919_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_d3d38ad88bd4075f7fe34c9c6cb27579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, восток, россия, гарегин ii, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
Религия, Армения, Восток, Россия, Гарегин II, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Сирийская церковь осудила нападки властей Армении на ААЦ

Сирийская церковь глубоко обеспокоена нападками властей Армении на ААЦ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСвященнослужитель Армянской Апостольской Церкови
Священнослужитель Армянской Апостольской Церкови - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Священнослужитель Армянской Апостольской Церкови. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Сирийская ортодоксальная церковь осуждает нападки властей Армении на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ), говорится в заявлении церкви.
"Сирийский ортодоксальный патриархат Антиохии и всего Востока глубоко обеспокоен недавними действиями, предпринятыми армянскими властями против Первопрестольного Святого Эчмиадзина и Армянской апостольской церкви… Решительно осуждает такие действия и подтверждает свою непоколебимую приверженность принципам свободы вероисповедания и автономии Церкви", - говорится в заявлении, опубликованном на странице в соцсети Facebook*.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Союз армян России раскритиковал высказывания Пашиняна в адрес ААЦ
31 мая, 11:11
В документе от имени Сирийской ортодоксальной церкви, архиепископов, членов Священного Синода и патриарха Антиохийского и всего Востока Игнатия Ефрема II говорится о глубокой братской поддержке и полной солидарности с католикосом всех армян Гарегином II, духовенством и верующими Армянской апостольской церкви в этот сложный период.
"Как старейший институт в Армении, Первопрестольный Святой Эчмиадзин имеет огромное духовное, историческое и национальное значение для армянского народа и всей семьи восточных православных церквей. Любая попытка подорвать его святость, внутреннее управление или нацелиться на его духовенство является серьезным нарушением свободы вероисповедания и церковной целостности", - говорится в заявлении.
В Сирийской ортодоксальной церкви подчеркнули, что аресты епископов и священников, посягательство на святые места и вмешательство в каноническую жизнь церкви являются действиями, которые могут быть восприняты как компрометирующие духовные основы нации и независимость церкви.
Авторы обращения призвали правительство Армении к диалогу, уважению к священным институтам, которые формировали и поддерживали христианское наследие на протяжении веков.
Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В РПЦ осудили вмешательство властей Армении в жизнь Армянской церкви
18 июня, 10:56
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Армени Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сотрудники правоохранительных органов возле резиденции главы Армянской церкви - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Российская епархия ААЦ прокомментировала ситуацию в резиденции католикоса
27 июня, 12:46
 
РелигияАрменияВостокРоссияГарегин IIНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала