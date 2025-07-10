https://ria.ru/20250710/tseremoniya-2028338750.html

В Кремле прокомментировали церемонию прощания со Старовойтом

В Кремле прокомментировали церемонию прощания со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025

В Кремле прокомментировали церемонию прощания со Старовойтом

Президент Владимир Путин не всегда посещает траурные церемонии из-за занятости, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:55:00+03:00

2025-07-10T12:55:00+03:00

2025-07-10T15:28:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

курская область

роман старовойт

дмитрий песков

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

самоубийство романа старовойта

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин не всегда посещает траурные церемонии из-за занятости, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сегодня в Москве простились с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. На церемонии присутствовали многие члены правительства. "Здесь не бывает никакой обязаловки, поэтому я не могу сказать, кто ездил. Это всегда личное решение каждого", — так Песков ответил на вопрос, был ли на прощании кто-кто-то из представителей администрации президента. Он добавил, что глава государства не всегда сам посещает подобные церемонии, а сегодня у него другой рабочий график. Утром 7 июля Старовойта освободили от должности министра транспорта, которую он занимал с мая прошлого года. До этого он возглавлял Курскую область — с 11 октября 2018-го.В тот же день тело экс-министра нашли в Одинцово в его личном автомобиле. СК считает основной версией самоубийство.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html

россия

московская область (подмосковье)

курская область

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россия, московская область (подмосковье), курская область, роман старовойт, дмитрий песков, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта, политика