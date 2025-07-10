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В Кремле прокомментировали церемонию прощания со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025
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12:55 10.07.2025 (обновлено: 15:28 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/tseremoniya-2028338750.html
В Кремле прокомментировали церемонию прощания со Старовойтом
В Кремле прокомментировали церемонию прощания со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025
В Кремле прокомментировали церемонию прощания со Старовойтом
Президент Владимир Путин не всегда посещает траурные церемонии из-за занятости, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.07.2025
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2025-07-10T15:28:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
курская область
роман старовойт
дмитрий песков
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
самоубийство романа старовойта
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин не всегда посещает траурные церемонии из-за занятости, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сегодня в Москве простились с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. На церемонии присутствовали многие члены правительства. "Здесь не бывает никакой обязаловки, поэтому я не могу сказать, кто ездил. Это всегда личное решение каждого", — так Песков ответил на вопрос, был ли на прощании кто-кто-то из представителей администрации президента. Он добавил, что глава государства не всегда сам посещает подобные церемонии, а сегодня у него другой рабочий график. Утром 7 июля Старовойта освободили от должности министра транспорта, которую он занимал с мая прошлого года. До этого он возглавлял Курскую область — с 11 октября 2018-го.В тот же день тело экс-министра нашли в Одинцово в его личном автомобиле. СК считает основной версией самоубийство.
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россия
московская область (подмосковье)
курская область
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россия, московская область (подмосковье), курская область, роман старовойт, дмитрий песков, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта, политика
Россия, Московская область (Подмосковье), Курская область, Роман Старовойт, Дмитрий Песков, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Самоубийство Романа Старовойта, Политика
В Кремле прокомментировали церемонию прощания со Старовойтом

Песков: каждый сам решал, посетить ли церемонию прощания со Старовойтом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом
Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин не всегда посещает траурные церемонии из-за занятости, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Сегодня в Москве простились с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. На церемонии присутствовали многие члены правительства.
"Здесь не бывает никакой обязаловки, поэтому я не могу сказать, кто ездил. Это всегда личное решение каждого", — так Песков ответил на вопрос, был ли на прощании кто-кто-то из представителей администрации президента.
Он добавил, что глава государства не всегда сам посещает подобные церемонии, а сегодня у него другой рабочий график.
Утром 7 июля Старовойта освободили от должности министра транспорта, которую он занимал с мая прошлого года. До этого он возглавлял Курскую область — с 11 октября 2018-го.
В тот же день тело экс-министра нашли в Одинцово в его личном автомобиле. СК считает основной версией самоубийство.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Биография Романа Старовойта
7 июля, 10:23
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Курская областьРоман СтаровойтДмитрий ПесковСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Самоубийство Романа СтаровойтаПолитика
 
 
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