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Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 10.07.2025

Международные резервы России обновили исторический максимум

Российские международные резервы выросли до 690,6 миллиарда долларов — это новый исторический максимум, сообщил Центробанк. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:04:00+03:00

2025-07-10T16:04:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские международные резервы выросли до 690,6 миллиарда долларов — это новый исторический максимум, сообщил Центробанк."Международные резервы по состоянию на конец дня 4 июля 2025 года составили 690,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,9 миллиарда долларов, или на 0,4%, в основном из-за положительной переоценки", — говорится в заявлении регулятора.За прошлый год российские международные резервы увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.

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