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Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 10.07.2025
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16:04 10.07.2025 (обновлено: 18:41 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/tsb-2028389918.html
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 10.07.2025
Международные резервы России обновили исторический максимум
Российские международные резервы выросли до 690,6 миллиарда долларов — это новый исторический максимум, сообщил Центробанк. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:04:00+03:00
2025-07-10T18:41:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские международные резервы выросли до 690,6 миллиарда долларов — это новый исторический максимум, сообщил Центробанк."Международные резервы по состоянию на конец дня 4 июля 2025 года составили 690,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,9 миллиарда долларов, или на 0,4%, в основном из-за положительной переоценки", — говорится в заявлении регулятора.За прошлый год российские международные резервы увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
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Россия, Хорошие новости, Экономика, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), МВФ
Международные резервы России обновили исторический максимум

ЦБ: международные резервы России достигли $690,6 млрд

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюры долларов США
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские международные резервы выросли до 690,6 миллиарда долларов — это новый исторический максимум, сообщил Центробанк.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 4 июля 2025 года составили 690,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,9 миллиарда долларов, или на 0,4%, в основном из-за положительной переоценки", — говорится в заявлении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы — высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы)

За прошлый год российские международные резервы увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
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