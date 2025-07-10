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ЦАХАЛ сообщила о нанесении удара по командному пункту "Хезболлах"

ЦАХАЛ сообщила о нанесении удара по командному пункту "Хезболлах" - РИА Новости, 10.07.2025

ЦАХАЛ сообщила о нанесении удара по командному пункту "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала командный пункт шиитского ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в четверг пресс-служба армии. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:36:00+03:00

2025-07-10T13:36:00+03:00

2025-07-10T13:36:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала командный пункт шиитского ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в четверг пресс-служба армии. "Ночью (в среду) силы ЦАХАЛ нанесли удар по военному командному пункту "Хезболлах", из которого террористы движения осуществляли свои действия в районе Йохмор на юге Ливана", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что командный пункт располагался в одном из гражданских зданий. Также отмечается, что перед нанесением удара израильская сторона приняла меры по снижению риска для гражданского населения. В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации. При этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. В Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлах" в южном Ливане.

https://ria.ru/20250708/armija-2027865536.html

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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024