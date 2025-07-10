https://ria.ru/20250710/trevoga-2028303462.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.07.2025

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четверг в Киевской и Полтавской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T10:48:00+03:00

2025-07-10T10:48:00+03:00

2025-07-10T10:48:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киевской и Полтавской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Киевской области была объявлена в 10.20, в Полтавской - в 10.28. Воздушную тревогу в Киеве и Киевской области неоднократно объявляли ночью и утром. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киевская область, россия, в мире, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины