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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.07.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и 13 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T01:16:00+03:00
2025-07-10T01:16:00+03:00
2025-07-10T01:19:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 13 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.С вечера среды тревога звучит в в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Ровненской, Днепропетровской, Волынской, Житомирской, Кировоградской областях. Также после 0.00 мск тревога была объявлена во всех частях Черкасской области.Согласно данным ресурса, после в 23.30 мск воздушная тревога распространилась на Николаевскую область, а после 1.00 - на Киев и Винницкую область.По данным карты, тревога звучит и в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей и ДНР.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и 13 областях Украины объявили воздушную тревогу