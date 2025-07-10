https://ria.ru/20250710/transformator-2028441980.html

На Пензенской ТЭЦ-1 загорелся транзитный трансформатор

На Пензенской ТЭЦ-1 загорелся транзитный трансформатор - РИА Новости, 10.07.2025

На Пензенской ТЭЦ-1 загорелся транзитный трансформатор

Пожарные тушат загоревшийся транзитный трансформатор на Пензенской ТЭЦ-1, нарушены электроснабжение и подача горячей воды, сообщил местный филиал "Т Плюс". РИА Новости, 10.07.2025

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САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Пожарные тушат загоревшийся транзитный трансформатор на Пензенской ТЭЦ-1, нарушены электроснабжение и подача горячей воды, сообщил местный филиал "Т Плюс". Инцидент произошел около 18.00 мск. "На Пензенской ТЭЦ-1 загорелся транзитный трансформатор, причины выясняются. В настоящее время на месте работают пожарные расчеты. Электроснабжение и подача ГВС нарушены", - говорится в Telegram-канале филиала. Пензенская теплоэлектроцентраль – ТЭЦ-1 снабжает город Пензу электро- и теплоэнергией. Ее установленная мощность составляет 310 мегаватт, тепловая мощность – 805 гигакалорий в час.

https://ria.ru/20250710/pozhar-2028355421.html

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происшествия, пенза, россия