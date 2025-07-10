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В США заявили о закодированных посланиях Трампа Путину и Зеленскому - РИА Новости, 10.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:52 10.07.2025 (обновлено: 23:20 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/tramp-2028457075.html
В США заявили о закодированных посланиях Трампа Путину и Зеленскому
В США заявили о закодированных посланиях Трампа Путину и Зеленскому - РИА Новости, 10.07.2025
В США заявили о закодированных посланиях Трампа Путину и Зеленскому
Соратники президента США Дональда Трампа считают, что смена его подхода в отношении конфликта на Украине является лишь переговорной стратегией, заявил... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T22:52:00+03:00
2025-07-10T23:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Соратники президента США Дональда Трампа считают, что смена его подхода в отношении конфликта на Украине является лишь переговорной стратегией, заявил собеседник издания Semafor."Некоторые из союзников Трампа увидели в этом часть его переговорной стратегии, а не однозначный разворот президента в сторону Украины", — говорится в материале.По мнению одного из близких к президенту США источников, смена риторики Трампа — не что иное, как "закодированные послания" обеим сторонам конфликта."Путину и Зеленскому важно знать: если они не смягчат свои позиции, возможно все", — заявил собеседник издания.При этом, по словам источника, есть один исход конфликтной ситуации, который кажется нереалистичным даже проукраински настроенным республиканцам: они не верят, что сдвиг позиции Трампа означает его намерение предоставить новую военную помощь Киеву.На прошлой неделе Путин и Трамп провели телефонный разговор. Глава Белого дома позже заявил, что разочарован результатами беседы, добавив, что не смог достичь прогресса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, подчеркнул, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028444038.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Россия
В США заявили о закодированных посланиях Трампа Путину и Зеленскому

Semafor: смена подхода Трампа к конфликту на Украине является его стратегией

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Соратники президента США Дональда Трампа считают, что смена его подхода в отношении конфликта на Украине является лишь переговорной стратегией, заявил собеседник издания Semafor.
"Некоторые из союзников Трампа увидели в этом часть его переговорной стратегии, а не однозначный разворот президента в сторону Украины", — говорится в материале.
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По мнению одного из близких к президенту США источников, смена риторики Трампа — не что иное, как "закодированные послания" обеим сторонам конфликта.
"Путину и Зеленскому важно знать: если они не смягчат свои позиции, возможно все", — заявил собеседник издания.
При этом, по словам источника, есть один исход конфликтной ситуации, который кажется нереалистичным даже проукраински настроенным республиканцам: они не верят, что сдвиг позиции Трампа означает его намерение предоставить новую военную помощь Киеву.
На прошлой неделе Путин и Трамп провели телефонный разговор. Глава Белого дома позже заявил, что разочарован результатами беседы, добавив, что не смог достичь прогресса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, подчеркнул, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампДмитрий ПесковРоссия
 
 
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