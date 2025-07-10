https://ria.ru/20250710/tramp-2028415036.html

В одной из стран НАТО взбунтовались против требований Трампа

В одной из стран НАТО взбунтовались против требований Трампа - РИА Новости, 10.07.2025

В одной из стран НАТО взбунтовались против требований Трампа

Норвегии не стоит подчиняться требованиям президента США Дональда Трампа по увеличению оборонного бюджета, пишет обозреватель Эйвинд Андресен в своей статье для РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T17:55:00+03:00

2025-07-10T17:55:00+03:00

2025-07-10T17:55:00+03:00

в мире

норвегия

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сергей лавров

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Норвегии не стоит подчиняться требованиям президента США Дональда Трампа по увеличению оборонного бюджета, пишет обозреватель Эйвинд Андресен в своей статье для норвежского издания Steigan."Давайте представим, что бы мы делали, если бы жили в деревне, где правит мафиозный босс. Мы можем называть его "папочка", "отец" или "крестный отец", как считаем нужным. Должны ли мы склонять головы, подчиняться и платить деньги за защиту или мы должны противостоять шантажу?" — задался вопросом журналист.Как считает Андресен, если не оказывать сопротивления, угрозы и насилие никогда не закончатся. По его словам, Трампу стоит дать понять, что Норвегия не подчиняется "диктату военной верхушки, которой управляет главарь мафии".Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.

https://ria.ru/20250705/ukraina-2027404216.html

https://ria.ru/20250704/norvegija-2027290081.html

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в мире, норвегия, гаага, россия, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато