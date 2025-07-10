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Рубио назвал решение о новых санкциях против России прерогативой Трампа - РИА Новости, 10.07.2025
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17:31 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/tramp-2028413289.html
Рубио назвал решение о новых санкциях против России прерогативой Трампа
Рубио назвал решение о новых санкциях против России прерогативой Трампа - РИА Новости, 10.07.2025
Рубио назвал решение о новых санкциях против России прерогативой Трампа
Решение о введении новых санкций против России остается прерогативой президента США Дональда Трампа, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио по итогам... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:31:00+03:00
2025-07-10T17:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Решение о введении новых санкций против России остается прерогативой президента США Дональда Трампа, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Президент дал понять, что такая возможность у него есть — как в рамках действующих полномочий, так и в рамках новых шагов. Мы предупреждали (Россию - ред.), что такой момент может наступить, и продолжаем это подчеркивать, потому что это соответствует действительности. Но настал ли этот момент или нет — это решать президенту", — сказал он, выступая перед журналистами на полях саммита стран АСЕАН в Малайзии. Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом США сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Он добавил, что очень пристально изучает этот законопроект, и отметил, что он является "опционным". Издание Politico сообщило в среду со ссылкой на источники в Белом доме и конгрессе, что Трамп выразил готовность поддержать законопроект о санкциях против России при условии, что документ будет включать полномочия по снятию санкций. Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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цены на нефть, россия, сша, малайзия, дональд трамп, марко рубио, сергей лавров, еврокомиссия, в мире
Цены на нефть, Россия, США, Малайзия, Дональд Трамп, Марко Рубио, Сергей Лавров, Еврокомиссия, В мире
Рубио назвал решение о новых санкциях против России прерогативой Трампа

Рубио: решение о новых санкциях против России остается прерогативой Трампа

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Решение о введении новых санкций против России остается прерогативой президента США Дональда Трампа, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Президент дал понять, что такая возможность у него есть — как в рамках действующих полномочий, так и в рамках новых шагов. Мы предупреждали (Россию - ред.), что такой момент может наступить, и продолжаем это подчеркивать, потому что это соответствует действительности. Но настал ли этот момент или нет — это решать президенту", — сказал он, выступая перед журналистами на полях саммита стран АСЕАН в Малайзии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
В США заметили странный поступок Рубио на встрече с Лавровым
Вчера, 16:07
Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом США сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Он добавил, что очень пристально изучает этот законопроект, и отметил, что он является "опционным". Издание Politico сообщило в среду со ссылкой на источники в Белом доме и конгрессе, что Трамп выразил готовность поддержать законопроект о санкциях против России при условии, что документ будет включать полномочия по снятию санкций.
Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
США заинтересованы в четком плане урегулирования на Украине, заявил Рубио
Вчера, 15:24
 
Цены на нефтьРоссияСШАМалайзияДональд ТрампМарко РубиоСергей ЛавровЕврокомиссияВ мире
 
 
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