Рейтинг@Mail.ru
Смена позиции Трампа по Украине может быть частью стратегии, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 10.07.2025 (обновлено: 17:45 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/tramp-2028341645.html
Смена позиции Трампа по Украине может быть частью стратегии, пишут СМИ
Смена позиции Трампа по Украине может быть частью стратегии, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2025
Смена позиции Трампа по Украине может быть частью стратегии, пишут СМИ
Соратники президента США Дональда Трампа считают, что недавние изменения в его политике в отношении конфликта на Украине являются, скорее, частью переговорной... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:04:00+03:00
2025-07-10T17:45:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
politico
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027686016_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_779ff8290d6b95513590a441ebd639f2.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Соратники президента США Дональда Трампа считают, что недавние изменения в его политике в отношении конфликта на Украине являются, скорее, частью переговорной стратегии, а не разворотом в сторону Киева, пишет издание Semafor. "Некоторые соратники Трампа видят в этом (изменении позиции по украинскому конфликту - ред.) часть его переговорного плана, а не конкретный поворот президента в сторону Украины", - говорится в сообщении. При этом, как отмечает издание, те, кто враждебно настроен к России, убеждены, что позиция Трампа становится ближе к их взглядам. Однако издание также приводит слова близкого к президенту США источника, который охарактеризовал последнее изменение позиции Трампа как своего рода закодированное послание обеим сторонам конфликта о том, что "всё возможно, если они не пойдут на уступки". Газета Politico писала, что Трамп выразил готовность поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, при условии, что документ будет изменен таким образом, чтобы расширить полномочия главы государства в вопросах внешней политики. Это же издание ранее сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения американских запасов. Но в понедельник Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios сообщил, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину 10 зенитных ракет-перехватчиков Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250710/oruzhie-2028317594.html
https://ria.ru/20250710/evropa-2028291470.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027686016_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_edf70358849fa193e1f49ee87a640333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, politico, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Politico, Сергей Лавров, НАТО
Смена позиции Трампа по Украине может быть частью стратегии, пишут СМИ

Semafor: смена подхода Трампа по Украине может быть частью стратегии

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Соратники президента США Дональда Трампа считают, что недавние изменения в его политике в отношении конфликта на Украине являются, скорее, частью переговорной стратегии, а не разворотом в сторону Киева, пишет издание Semafor.
"Некоторые соратники Трампа видят в этом (изменении позиции по украинскому конфликту - ред.) часть его переговорного плана, а не конкретный поворот президента в сторону Украины", - говорится в сообщении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Трамп согласился отправить Украине больше оружия, пишет Washington Post
Вчера, 11:40
При этом, как отмечает издание, те, кто враждебно настроен к России, убеждены, что позиция Трампа становится ближе к их взглядам. Однако издание также приводит слова близкого к президенту США источника, который охарактеризовал последнее изменение позиции Трампа как своего рода закодированное послание обеим сторонам конфликта о том, что "всё возможно, если они не пойдут на уступки".
Газета Politico писала, что Трамп выразил готовность поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, при условии, что документ будет изменен таким образом, чтобы расширить полномочия главы государства в вопросах внешней политики. Это же издание ранее сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения американских запасов. Но в понедельник Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios сообщил, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину 10 зенитных ракет-перехватчиков Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Politico: Европа шокирована поворотами в политике Трампа
Вчера, 10:14
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампPoliticoСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала