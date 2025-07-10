https://ria.ru/20250710/tramp-2028341645.html

Смена позиции Трампа по Украине может быть частью стратегии, пишут СМИ

Смена позиции Трампа по Украине может быть частью стратегии, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2025

Смена позиции Трампа по Украине может быть частью стратегии, пишут СМИ

Соратники президента США Дональда Трампа считают, что недавние изменения в его политике в отношении конфликта на Украине являются, скорее, частью переговорной... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:04:00+03:00

2025-07-10T13:04:00+03:00

2025-07-10T17:45:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Соратники президента США Дональда Трампа считают, что недавние изменения в его политике в отношении конфликта на Украине являются, скорее, частью переговорной стратегии, а не разворотом в сторону Киева, пишет издание Semafor. "Некоторые соратники Трампа видят в этом (изменении позиции по украинскому конфликту - ред.) часть его переговорного плана, а не конкретный поворот президента в сторону Украины", - говорится в сообщении. При этом, как отмечает издание, те, кто враждебно настроен к России, убеждены, что позиция Трампа становится ближе к их взглядам. Однако издание также приводит слова близкого к президенту США источника, который охарактеризовал последнее изменение позиции Трампа как своего рода закодированное послание обеим сторонам конфликта о том, что "всё возможно, если они не пойдут на уступки". Газета Politico писала, что Трамп выразил готовность поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, при условии, что документ будет изменен таким образом, чтобы расширить полномочия главы государства в вопросах внешней политики. Это же издание ранее сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения американских запасов. Но в понедельник Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios сообщил, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину 10 зенитных ракет-перехватчиков Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250710/oruzhie-2028317594.html

https://ria.ru/20250710/evropa-2028291470.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, politico, сергей лавров, нато