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"Она не впечатлилась". Реакция Москвы на слова Трампа расстроила Запад - РИА Новости, 10.07.2025
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09:20 10.07.2025 (обновлено: 14:31 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/tramp-2028276340.html
"Она не впечатлилась". Реакция Москвы на слова Трампа расстроила Запад
"Она не впечатлилась". Реакция Москвы на слова Трампа расстроила Запад - РИА Новости, 10.07.2025
"Она не впечатлилась". Реакция Москвы на слова Трампа расстроила Запад
Смена риторики американского лидера Дональда Трампа не шокировала Россию, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. РИА Новости, 10.07.2025
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Смена риторики американского лидера Дональда Трампа не шокировала Россию, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung."Москва не впечатлилась новым тоном Трампа", — говорится в материале.Такой вывод автор статьи сделал после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Кремль привык к стилю американского президента.В среду представитель Кремля заявил, что Москва спокойно относится к резким высказываниям главы Белого дома. Россия настроена на продолжение диалога с Соединенными Штатами, подчеркнул он.
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дональд трамп, дмитрий песков, москва, россия, в мире
Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Москва, Россия, В мире
"Она не впечатлилась". Реакция Москвы на слова Трампа расстроила Запад

FAZ: ужесточение риторики Трампа не впечатлило Москву

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Смена риторики американского лидера Дональда Трампа не шокировала Россию, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Москва не впечатлилась новым тоном Трампа", — говорится в материале.
Такой вывод автор статьи сделал после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Кремль привык к стилю американского президента.
В среду представитель Кремля заявил, что Москва спокойно относится к резким высказываниям главы Белого дома. Россия настроена на продолжение диалога с Соединенными Штатами, подчеркнул он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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