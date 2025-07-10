https://ria.ru/20250710/tramp-2028276340.html

"Она не впечатлилась". Реакция Москвы на слова Трампа расстроила Запад

"Она не впечатлилась". Реакция Москвы на слова Трампа расстроила Запад - РИА Новости, 10.07.2025

"Она не впечатлилась". Реакция Москвы на слова Трампа расстроила Запад

Смена риторики американского лидера Дональда Трампа не шокировала Россию, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T09:20:00+03:00

2025-07-10T09:20:00+03:00

2025-07-10T14:31:00+03:00

дональд трамп

дмитрий песков

москва

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027927748_0:99:3062:1821_1920x0_80_0_0_772ed2b2b004893efca2534d1dbd6e89.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Смена риторики американского лидера Дональда Трампа не шокировала Россию, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung."Москва не впечатлилась новым тоном Трампа", — говорится в материале.Такой вывод автор статьи сделал после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Кремль привык к стилю американского президента.В среду представитель Кремля заявил, что Москва спокойно относится к резким высказываниям главы Белого дома. Россия настроена на продолжение диалога с Соединенными Штатами, подчеркнул он.

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028239719.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, дмитрий песков, москва, россия, в мире