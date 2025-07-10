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"Сигнал Путину": в Германии раскрыли новую уловку Трампа - РИА Новости, 10.07.2025
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06:47 10.07.2025 (обновлено: 17:28 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/tramp-2028266181.html
"Сигнал Путину": в Германии раскрыли новую уловку Трампа
"Сигнал Путину": в Германии раскрыли новую уловку Трампа - РИА Новости, 10.07.2025
"Сигнал Путину": в Германии раскрыли новую уловку Трампа
Президент США Дональд Трамп готов использовать военную помощь как рычаг давления на Владимира Зеленского, чтобы принудить того к соглашению с Москвой, пишет... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T06:47:00+03:00
2025-07-10T17:28:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
focus
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов использовать военную помощь как рычаг давления на Владимира Зеленского, чтобы принудить того к соглашению с Москвой, пишет немецкий журнал Focus."Он хочет заставить Киев сесть за стол переговоров и может использовать поставки оружия как средство давления и сигнал Путину о своей готовности заключать сделки", — говорится в статье.Как утверждает издание, Трамп давно придерживается стратегии использования военной помощи в качестве разменной монеты."Приостановка поставок оружия могла быть преднамеренно организована, чтобы впоследствии представить президента США решительным антикризисным менеджером", — отмечает автор.По его мнению, Трампу нравится создавать и разрешать кризисные ситуации, но его уловки в отношении Путина не имеют смысла.Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке военной помощи Украине на фоне истощения американских запасов. Тем не менее 7 июля Трамп пообещал увеличить поставки прежде всего оборонительных средств. На следующий день он добавил, что уже одобрил их отправку.Москва не раз предупреждала западные страны, что отправка вооружений на Украину ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250710/tramp-2028259191.html
https://ria.ru/20250710/sovet-2028259954.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, focus, нато
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Focus, НАТО
"Сигнал Путину": в Германии раскрыли новую уловку Трампа

Focus: Трамп готов давить на Зеленского за счет поставок военной помощи Украине

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов использовать военную помощь как рычаг давления на Владимира Зеленского, чтобы принудить того к соглашению с Москвой, пишет немецкий журнал Focus.
"Он хочет заставить Киев сесть за стол переговоров и может использовать поставки оружия как средство давления и сигнал Путину о своей готовности заключать сделки", — говорится в статье.
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Как утверждает издание, Трамп давно придерживается стратегии использования военной помощи в качестве разменной монеты.
"Приостановка поставок оружия могла быть преднамеренно организована, чтобы впоследствии представить президента США решительным антикризисным менеджером", — отмечает автор.
По его мнению, Трампу нравится создавать и разрешать кризисные ситуации, но его уловки в отношении Путина не имеют смысла.
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Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке военной помощи Украине на фоне истощения американских запасов. Тем не менее 7 июля Трамп пообещал увеличить поставки прежде всего оборонительных средств. На следующий день он добавил, что уже одобрил их отправку.
Москва не раз предупреждала западные страны, что отправка вооружений на Украину ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
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