https://ria.ru/20250710/tramp-2028259191.html

"Не слушая русских": на Западе забили тревогу из-за поступка Трампа

"Не слушая русских": на Западе забили тревогу из-за поступка Трампа - РИА Новости, 10.07.2025

"Не слушая русских": на Западе забили тревогу из-за поступка Трампа

Пересмотр решения на поставку оружия и более агрессивная риторика президента США Дональда Трампа по отношению к России не спасут Украину от неминуемого... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T04:06:00+03:00

2025-07-10T04:06:00+03:00

2025-07-10T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пересмотр решения на поставку оружия и более агрессивная риторика президента США Дональда Трампа по отношению к России не спасут Украину от неминуемого поражения, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире индийскому новостному каналу WION."Отправка этих ракет-перехватчиков не окажет никакого влияния на тактический результат, не говоря уже о стратегии. <…> Россия продолжит прорывать украинскую оборону, пока та не развалится", — сказал он.По словам эксперта, Соединенные Штаты должны более внимательно отнестись к возможности заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом, а не способствовать росту агрессивной риторики между сторонами."Три раза они (Американцы. — Прим. Ред) приостанавливали поставку боеприпасов и разведанных, а потом возвращались, не слушая русских и не пытаясь вести переговоры. Похоже, Запад не знает, что делает" — подытожил Дэвис.Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке отправки боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Тем не менее 7 июля Трамп пообещал передать больше военной помощи Киеву, уточнив, что речь идет в первую очередь об оборонительных средствах. Во вторник он добавил, что уже одобрил соответствующие поставки.Москва не раз предупреждала западные страны, что отправка вооружений на Украину ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250710/germaniya-2028249929.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, politico, нато