СМИ: Трамп решил применить "секретное оружие" против России
Telegraph: Трамп готов использовать Бессента как секретное оружие против России
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет использовать министра финансов США Скотта Бессента, в качестве секретного оружия против российской экономики, пишет британская газета The Telegraph.
"В новой стратегии действий в отношении России у Трампа может оказаться секретное оружие. Министр финансов США Скотт Бессент — такой же разрушитель и нестандартный мыслитель, как и он (Трамп — Прим.ред) сам. Талантливый специалист с Уолл-стрит, он был ключевой фигурой в торговой войне Трампа с Китаем", — говорится в материале.
Как утверждает издание, Трамп не смог навязать свою позицию президенту России Владимиру Путину и решил найти того, кто может попытаться повлиять на российскую экономику.
"Бессент также не чужд риску, основанному на использовании уязвимостей оппонента", — подчеркивает издание.
По словам автора, Трамп признает успешность российской экономики под давлением международных санкций, поэтому ему нужен человек, который не просто разбирается в финансах, но и является дельцом, способным заключать выгодные сделки.
Накануне издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме и Конгрессе сообщило, что Трамп выразил готовность поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, при условии, что документ будет изменен таким образом, чтобы расширить полномочия главы государства в вопросах внешней политики.
В начале апреля в американский сенат внесли законопроект известного антироссийской риторикой Грэма* — "Акт о санкциях против России в 2025 году". Он предусматривает введение ограничений против Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию ситуации на Украине или возможного нарушения будущего соглашения. В частности, это 500-процентные пошлины на товары, импортируемые в Штаты из стран, закупающих у России энергоресурсы и уран.
При этом глава Белого дома признавал, что антироссийские санкции обходятся США в миллиарды долларов. Он также подчеркивал, что выжидает с введением новых рестрикций в надежде на заключение соглашения об урегулировании по Украине.
В России не раз заявляли, что справляются с санкционным давлением, тогда как у Запада не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.