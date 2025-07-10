https://ria.ru/20250710/tramp-2028254449.html

СМИ: Трамп решил применить "секретное оружие" против России

СМИ: Трамп решил применить "секретное оружие" против России - РИА Новости, 10.07.2025

СМИ: Трамп решил применить "секретное оружие" против России

Президент США Дональд Трамп хочет использовать министра финансов США Скотта Бессента, в качестве секретного оружия против российской экономики, пишет британская РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T02:03:00+03:00

2025-07-10T02:03:00+03:00

2025-07-10T02:28:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет использовать министра финансов США Скотта Бессента, в качестве секретного оружия против российской экономики, пишет британская газета The Telegraph."В новой стратегии действий в отношении России у Трампа может оказаться секретное оружие. Министр финансов США Скотт Бессент — такой же разрушитель и нестандартный мыслитель, как и он (Трамп — Прим.ред) сам. Талантливый специалист с Уолл-стрит, он был ключевой фигурой в торговой войне Трампа с Китаем", — говорится в материале.Как утверждает издание, Трамп не смог навязать свою позицию президенту России Владимиру Путину и решил найти того, кто может попытаться повлиять на российскую экономику."Бессент также не чужд риску, основанному на использовании уязвимостей оппонента", — подчеркивает издание.По словам автора, Трамп признает успешность российской экономики под давлением международных санкций, поэтому ему нужен человек, который не просто разбирается в финансах, но и является дельцом, способным заключать выгодные сделки.Накануне издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме и Конгрессе сообщило, что Трамп выразил готовность поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, при условии, что документ будет изменен таким образом, чтобы расширить полномочия главы государства в вопросах внешней политики.В начале апреля в американский сенат внесли законопроект известного антироссийской риторикой Грэма* — "Акт о санкциях против России в 2025 году". Он предусматривает введение ограничений против Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию ситуации на Украине или возможного нарушения будущего соглашения. В частности, это 500-процентные пошлины на товары, импортируемые в Штаты из стран, закупающих у России энергоресурсы и уран.При этом глава Белого дома признавал, что антироссийские санкции обходятся США в миллиарды долларов. Он также подчеркивал, что выжидает с введением новых рестрикций в надежде на заключение соглашения об урегулировании по Украине.В России не раз заявляли, что справляются с санкционным давлением, тогда как у Запада не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250710/pomosch-2028248312.html

https://ria.ru/20250709/tramp-2028244822.html

https://ria.ru/20250710/germaniya-2028249929.html

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сша, россия, украина, дональд трамп, скотт бессент, владимир путин, politico