https://ria.ru/20250710/tramp-2028253204.html

СМИ: Трамп критиковал Пентагон за приостановку поставок оружия Украине

СМИ: Трамп критиковал Пентагон за приостановку поставок оружия Украине - РИА Новости, 10.07.2025

СМИ: Трамп критиковал Пентагон за приостановку поставок оружия Украине

Президент США Дональд Трамп в частных разговорах выражал недовольство в отношении чиновников министерства обороны за объявление о частичной приостановке... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T01:46:00+03:00

2025-07-10T01:46:00+03:00

2025-07-10T01:46:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в частных разговорах выражал недовольство в отношении чиновников министерства обороны за объявление о частичной приостановке поставок оружия Украине, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. "По словам трех человек, знакомых с ситуацией, Трамп в частном порядке выражал недовольство действиями чиновников Пентагона из-за объявления о паузе", - говорится в публикации. Как отмечается, Трамп выражал мнение, что этот шаг не был должным образом согласован Пентагоном с Белым домом. При этом собеседники агентства подтвердили, что администрация Трампа спустя неделю после введенной паузы возобновила поставки Украине определенных видов вооружений, включая артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, а также ракеты для реактивной мобильной артиллерии GMLRS. Американские СМИ ранее сообщили, что Пентагон принял решение о приостановке поставок Киеву отдельных видов вооружения, застав врасплох Белый дом. О приостановке сообщалось 1 июля, в эти же дни госдеп заявлял, что военная помощь Киеву продолжается, речь идет лишь о некоторых позициях. Трамп говорил, что США при планировании помощи будут исходить из количества единиц вооружений на собственных складах и необходимости закрывать свои нужды. Седьмого июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле отметили, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не влияет на успех российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250708/ekspert-2027856175.html

https://ria.ru/20250708/tramp-2027803813.html

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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, сергей лавров, министерство обороны сша, нато