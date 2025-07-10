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СМИ: Трамп критиковал Пентагон за приостановку поставок оружия Украине - РИА Новости, 10.07.2025
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01:46 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/tramp-2028253204.html
СМИ: Трамп критиковал Пентагон за приостановку поставок оружия Украине
СМИ: Трамп критиковал Пентагон за приостановку поставок оружия Украине - РИА Новости, 10.07.2025
СМИ: Трамп критиковал Пентагон за приостановку поставок оружия Украине
Президент США Дональд Трамп в частных разговорах выражал недовольство в отношении чиновников министерства обороны за объявление о частичной приостановке... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T01:46:00+03:00
2025-07-10T01:46:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
сергей лавров
министерство обороны сша
нато
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в частных разговорах выражал недовольство в отношении чиновников министерства обороны за объявление о частичной приостановке поставок оружия Украине, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. "По словам трех человек, знакомых с ситуацией, Трамп в частном порядке выражал недовольство действиями чиновников Пентагона из-за объявления о паузе", - говорится в публикации. Как отмечается, Трамп выражал мнение, что этот шаг не был должным образом согласован Пентагоном с Белым домом. При этом собеседники агентства подтвердили, что администрация Трампа спустя неделю после введенной паузы возобновила поставки Украине определенных видов вооружений, включая артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, а также ракеты для реактивной мобильной артиллерии GMLRS. Американские СМИ ранее сообщили, что Пентагон принял решение о приостановке поставок Киеву отдельных видов вооружения, застав врасплох Белый дом. О приостановке сообщалось 1 июля, в эти же дни госдеп заявлял, что военная помощь Киеву продолжается, речь идет лишь о некоторых позициях. Трамп говорил, что США при планировании помощи будут исходить из количества единиц вооружений на собственных складах и необходимости закрывать свои нужды. Седьмого июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле отметили, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не влияет на успех российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250708/ekspert-2027856175.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
СМИ: Трамп критиковал Пентагон за приостановку поставок оружия Украине

AP: Трамп критиковал Пентагон за приостановку поставок оружия Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в частных разговорах выражал недовольство в отношении чиновников министерства обороны за объявление о частичной приостановке поставок оружия Украине, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
"По словам трех человек, знакомых с ситуацией, Трамп в частном порядке выражал недовольство действиями чиновников Пентагона из-за объявления о паузе", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Трамп хочет прекратить поставки оружия Украине, считает эксперт
8 июля, 11:47
Как отмечается, Трамп выражал мнение, что этот шаг не был должным образом согласован Пентагоном с Белым домом.
При этом собеседники агентства подтвердили, что администрация Трампа спустя неделю после введенной паузы возобновила поставки Украине определенных видов вооружений, включая артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, а также ракеты для реактивной мобильной артиллерии GMLRS.
Американские СМИ ранее сообщили, что Пентагон принял решение о приостановке поставок Киеву отдельных видов вооружения, застав врасплох Белый дом.
О приостановке сообщалось 1 июля, в эти же дни госдеп заявлял, что военная помощь Киеву продолжается, речь идет лишь о некоторых позициях. Трамп говорил, что США при планировании помощи будут исходить из количества единиц вооружений на собственных складах и необходимости закрывать свои нужды. Седьмого июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле отметили, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не влияет на успех российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Трамп заявил Зеленскому, что не приказывал приостановить отправку оружия
8 июля, 02:51
 
В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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