СМИ: Трамп критиковал Пентагон за приостановку поставок оружия Украине
AP: Трамп критиковал Пентагон за приостановку поставок оружия Украине
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в частных разговорах выражал недовольство в отношении чиновников министерства обороны за объявление о частичной приостановке поставок оружия Украине, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
Как отмечается, Трамп выражал мнение, что этот шаг не был должным образом согласован Пентагоном с Белым домом.
При этом собеседники агентства подтвердили, что администрация Трампа спустя неделю после введенной паузы возобновила поставки Украине определенных видов вооружений, включая артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, а также ракеты для реактивной мобильной артиллерии GMLRS.
Американские СМИ ранее сообщили, что Пентагон принял решение о приостановке поставок Киеву отдельных видов вооружения, застав врасплох Белый дом.
О приостановке сообщалось 1 июля, в эти же дни госдеп заявлял, что военная помощь Киеву продолжается, речь идет лишь о некоторых позициях. Трамп говорил, что США при планировании помощи будут исходить из количества единиц вооружений на собственных складах и необходимости закрывать свои нужды. Седьмого июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле отметили, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не влияет на успех российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.