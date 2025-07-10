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ФСБ предотвратила теракт в Крыму - РИА Новости, 10.07.2025
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12:47 10.07.2025 (обновлено: 12:56 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/terakt-2028337537.html
ФСБ предотвратила теракт в Крыму
ФСБ предотвратила теракт в Крыму - РИА Новости, 10.07.2025
ФСБ предотвратила теракт в Крыму
Украинские спецслужбы планировали с помощью дрона атаковать в Крыму правоохранителей на посвященных Дню России мероприятиях, задержан причастный к попытке... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:47:00+03:00
2025-07-10T12:56:00+03:00
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
ялта
telegram
происшествия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские спецслужбы планировали с помощью дрона атаковать в Крыму правоохранителей на посвященных Дню России мероприятиях, задержан причастный к попытке теракта житель Ялты, сообщает ЦОС ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Ялте в результате оперативно-разыскных мероприятии задержан гражданин РФ, 1981 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram для совершения диверсионно-террористических актов на территории республики Крым", - говорится в сообщении.Отмечается, что злоумышленник по указанию из Украины должен был подготовить дрон со взрывным устройством для атаки на сотрудников правоохранительных органов во время праздничных мероприятий, посвященных Дню России.Уточняется, что при обыске у задержанного нашли два самодельных взрывных устройства с пластичной взрывчаткой, электродетонаторы, части дрона и смартфон с перепиской о подготовке теракта. Кроме того, он передавал информацию о результатах ударов по территории РФ и распространял призывы к насилию против российских военнослужащих.Задержанный дал признательные показания. Возбуждены уголовные дела по статьям о хранении взрывчатых веществ и подготовке теракта."Киевским районным судом Симферополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ФСБ.
https://ria.ru/20250708/sevastopol-2028000772.html
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республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, ялта, telegram, происшествия
Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Ялта, Telegram, Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Крыму

ФСБ в Крыму предотвратила теракт спецслужб Украины против правоохранителей

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские спецслужбы планировали с помощью дрона атаковать в Крыму правоохранителей на посвященных Дню России мероприятиях, задержан причастный к попытке теракта житель Ялты, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Ялте в результате оперативно-разыскных мероприятии задержан гражданин РФ, 1981 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram для совершения диверсионно-террористических актов на территории республики Крым", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что злоумышленник по указанию из Украины должен был подготовить дрон со взрывным устройством для атаки на сотрудников правоохранительных органов во время праздничных мероприятий, посвященных Дню России.
Уточняется, что при обыске у задержанного нашли два самодельных взрывных устройства с пластичной взрывчаткой, электродетонаторы, части дрона и смартфон с перепиской о подготовке теракта. Кроме того, он передавал информацию о результатах ударов по территории РФ и распространял призывы к насилию против российских военнослужащих.
Задержанный дал признательные показания. Возбуждены уголовные дела по статьям о хранении взрывчатых веществ и подготовке теракта.
"Киевским районным судом Симферополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ФСБ.
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Республика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияЯлтаTelegramПроисшествия
 
 
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