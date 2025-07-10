Общее число жертв наводнений в Техасе выросло, сообщает NYT
NYT: число жертв наводнений в Техасе выросло до 119
© AP Photo / Ashley LandisАмериканский флаг в пострадавшем от наводнения Керрвилле, штат Техас
© AP Photo / Ashley Landis
Американский флаг в пострадавшем от наводнения Керрвилле, штат Техас. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Общее число жертв наводнений в американском штате Техас выросло до 119 человек, еще 173 числятся пропавшими без вести, сообщает газета New York Times со ссылкой на данные властей.
"Разрушительное наводнение, обрушившееся на техасский Хилл-Кантри (регион в центральной и южной части Техаса - ред.) почти неделю назад, унесло жизни по меньшей мере 119 человек по всему штату… Как заявил губернатор Техаса Грег Эбботт, по всему штату пропавшими без вести числятся 173 человека", - говорится в публикации.
Отмечается, что наибольшая доля погибших пришлась на округ Керр, где их число оценивается в 95 человек и еще 161 числится пропавшим.
Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением".
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