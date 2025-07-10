Рейтинг@Mail.ru
Общее число жертв наводнений в Техасе выросло, сообщает NYT - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:57 10.07.2025 (обновлено: 01:04 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/tekhas-2028250675.html
Общее число жертв наводнений в Техасе выросло, сообщает NYT
Общее число жертв наводнений в Техасе выросло, сообщает NYT - РИА Новости, 10.07.2025
Общее число жертв наводнений в Техасе выросло, сообщает NYT
Общее число жертв наводнений в американском штате Техас выросло до 119 человек, еще 173 числятся пропавшими без вести, сообщает газета New York Times со ссылкой РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T00:57:00+03:00
2025-07-10T01:04:00+03:00
в мире
техас
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028161524_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_7bd6cd96ea98deae30baf541b89e2a67.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Общее число жертв наводнений в американском штате Техас выросло до 119 человек, еще 173 числятся пропавшими без вести, сообщает газета New York Times со ссылкой на данные властей."Разрушительное наводнение, обрушившееся на техасский Хилл-Кантри (регион в центральной и южной части Техаса - ред.) почти неделю назад, унесло жизни по меньшей мере 119 человек по всему штату… Как заявил губернатор Техаса Грег Эбботт, по всему штату пропавшими без вести числятся 173 человека", - говорится в публикации.Отмечается, что наибольшая доля погибших пришлась на округ Керр, где их число оценивается в 95 человек и еще 161 числится пропавшим.Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением".
https://ria.ru/20250707/tramp-2027562284.html
техас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028161524_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_286f6a4bacf7c81308dbb3340d62d2e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас, сша
В мире, Техас, США
Общее число жертв наводнений в Техасе выросло, сообщает NYT

NYT: число жертв наводнений в Техасе выросло до 119

© AP Photo / Ashley LandisАмериканский флаг в пострадавшем от наводнения Керрвилле, штат Техас
Американский флаг в пострадавшем от наводнения Керрвилле, штат Техас - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Ashley Landis
Американский флаг в пострадавшем от наводнения Керрвилле, штат Техас. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Общее число жертв наводнений в американском штате Техас выросло до 119 человек, еще 173 числятся пропавшими без вести, сообщает газета New York Times со ссылкой на данные властей.
"Разрушительное наводнение, обрушившееся на техасский Хилл-Кантри (регион в центральной и южной части Техаса - ред.) почти неделю назад, унесло жизни по меньшей мере 119 человек по всему штату… Как заявил губернатор Техаса Грег Эбботт, по всему штату пропавшими без вести числятся 173 человека", - говорится в публикации.
Отмечается, что наибольшая доля погибших пришлась на округ Керр, где их число оценивается в 95 человек и еще 161 числится пропавшим.
Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Трамп планирует посетить Техас
7 июля, 01:35
 
В миреТехасСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала