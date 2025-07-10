https://ria.ru/20250710/tatarstan-2028401199.html
Уникальный сервис "Госконсьерж" запущен в Татарстане
Уникальный сервис "Госконсьерж" запущен в Татарстане - РИА Новости, 10.07.2025
Уникальный сервис "Госконсьерж" запущен в Татарстане
Уникальный сервис "Госконсьерж", позволяющий жителям Татарстана с помощью видеоконсультации сотрудника МФЦ грамотно заполнить и подать заявление по нескольким... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:00:00+03:00
2025-07-10T17:00:00+03:00
2025-07-10T17:48:00+03:00
общество
мфц (многофункциональный центр)
госуслуги
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 10 июл – РИА Новости. Уникальный сервис "Госконсьерж", позволяющий жителям Татарстана с помощью видеоконсультации сотрудника МФЦ грамотно заполнить и подать заявление по нескольким важным сервисам без похода в офис, запущен в республике, сообщил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Илья Начвин. "В рамках программы прорывных проектов мы запустили уникальный сервис "Госконконсьерж", который не имеет аналогов ни на федеральном уровне, ни в других регионах. Сегодня, чтобы подать заявление на "Госуслугах", нужно перелопатить кучу документов, прочитать административный регламент, разобраться в формах, искать ответы на вопросы и переживать, все ли правильно заполнил", - сказал Начвин на коллегии минцифры. В новом сервисе "Госконсьерж", по его словам, человек просто общается по видеосвязи со специалистом МФЦ, который подробно и профессионально консультирует, помогает заполнить заявление и сразу отвечает на все возникающие вопросы. Документы можно просто сфотографировать на телефон и отправить сотруднику прямо во время разговора - не нужно никуда ехать и стоять в очередях. По информации первого замминистра, сегодня через "Госконсьерж" можно подать заявления по нескольким важным направлениям. В их числе получение градостроительного плана земельного участка, присвоение или изменение адреса, организация детского отдыха в каникулярное время, уведомление о сносе зданий, начало строительства частного дома или дачи, утверждение схемы расположения земельных участков, предварительное согласование выдачи земельного участка. "Это только начало. Совместно с МФЦ мы будем смотреть за популярностью данного формата и при необходимости добавлять другие республиканские услуги, за которыми сегодня жители приходят в МФЦ", - добавил Начвин. По его данным, жителям Татарстана доступно уже 465 различных услуг и сервисов в электронном виде. В прошлом месяце было запущено новое мобильное приложение "Госуслуг", которое объединяет государственные, муниципальные услуги и повседневные сервисы. Реализуются и новые интересные функции, например, автоматическая передача показаний счетчиков в последний день срока с использованием средних значений за предыдущие месяцы. Достаточно включить эту функцию в настройках. В республике принята масштабная программа прорывных цифровых проектов, на которую будет направлено более 37 миллиардов рублей в ближайшие пять лет. Программа включает 57 проектов, направленных на цифровую трансформацию госуправления, развитие цифровой экономики и инноваций, цифровизацию социальной сферы, развитие цифровой инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности.
https://ria.ru/20250710/gosuslugi-2028263669.html
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общество, мфц (многофункциональный центр), госуслуги
Общество, МФЦ (многофункциональный центр), Госуслуги, Республика Татарстан
Уникальный сервис "Госконсьерж" запущен в Татарстане
В Татарстане запустили сервис "Госконсьерж"
КАЗАНЬ, 10 июл – РИА Новости. Уникальный сервис "Госконсьерж", позволяющий жителям Татарстана с помощью видеоконсультации сотрудника МФЦ грамотно заполнить и подать заявление по нескольким важным сервисам без похода в офис, запущен в республике, сообщил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Илья Начвин.
"В рамках программы прорывных проектов мы запустили уникальный сервис "Госконконсьерж", который не имеет аналогов ни на федеральном уровне, ни в других регионах. Сегодня, чтобы подать заявление на "Госуслугах", нужно перелопатить кучу документов, прочитать административный регламент, разобраться в формах, искать ответы на вопросы и переживать, все ли правильно заполнил", - сказал Начвин на коллегии минцифры.
В новом сервисе "Госконсьерж", по его словам, человек просто общается по видеосвязи со специалистом МФЦ, который подробно и профессионально консультирует, помогает заполнить заявление и сразу отвечает на все возникающие вопросы. Документы можно просто сфотографировать на телефон и отправить сотруднику прямо во время разговора - не нужно никуда ехать и стоять в очередях.
По информации первого замминистра, сегодня через "Госконсьерж" можно подать заявления по нескольким важным направлениям. В их числе получение градостроительного плана земельного участка, присвоение или изменение адреса, организация детского отдыха в каникулярное время, уведомление о сносе зданий, начало строительства частного дома или дачи, утверждение схемы расположения земельных участков, предварительное согласование выдачи земельного участка.
"Это только начало. Совместно с МФЦ мы будем смотреть за популярностью данного формата и при необходимости добавлять другие республиканские услуги, за которыми сегодня жители приходят в МФЦ", - добавил Начвин.
По его данным, жителям Татарстана доступно уже 465 различных услуг и сервисов в электронном виде. В прошлом месяце было запущено новое мобильное приложение "Госуслуг", которое объединяет государственные, муниципальные услуги и повседневные сервисы. Реализуются и новые интересные функции, например, автоматическая передача показаний счетчиков в последний день срока с использованием средних значений за предыдущие месяцы. Достаточно включить эту функцию в настройках.
В республике принята масштабная программа прорывных цифровых проектов, на которую будет направлено более 37 миллиардов рублей в ближайшие пять лет. Программа включает 57 проектов, направленных на цифровую трансформацию госуправления, развитие цифровой экономики и инноваций, цифровизацию социальной сферы, развитие цифровой инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности.