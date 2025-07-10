Кассационный суд оставил в силе приговор напавшему на губернатора Чибиса
Кассационный суд оставил в силе приговор Быданову по делу о нападении на Чибиса
© РИА НовостиАлександр Быданов
© РИА Новости
Александр Быданов. Архивное фото
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МУРМАНСК, 10 июл – РИА Новости. Кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу защитников осужденного на 13 лет колонии строгого режима Александра Быданова за нападение с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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"Жалоба (оставлена) без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения", - говорится в материалах суда. Решение было принято 10 июля.
Защита Быданова подала жалобу в суд в начале марта. По мнению защитников, суд не учел то, что Быданов признал свою вину в совершении преступления и активно сотрудничал с органом предварительного следствия в раскрытии преступления и изобличении себя в его совершении. По мнению адвоката Александр Москаленко, преступление было раскрыто в "рекордные сроки" благодаря показаниям Быданова.
Присяжные заседатели, которые рассматривали дело о нападении на Чибиса, 4 октября прошлого года признали жителя Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения. Сам он согласился с вердиктом присяжных. Сторона обвинения запрашивала 14,5 года. Апатитский городской суд 24 октября назначил 13 лет колонии строгого режима. В конце октября областной суд оставил приговор в силе.
Нападение на Чибиса было совершено в Апатитах вечером 4 апреля. Следствие установило, что Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он получил пулевое ранение в ногу.
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