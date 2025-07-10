https://ria.ru/20250710/sud-2028458167.html

Кассационный суд оставил в силе приговор напавшему на губернатора Чибиса

Кассационный суд оставил в силе приговор напавшему на губернатора Чибиса - РИА Новости, 10.07.2025

Кассационный суд оставил в силе приговор напавшему на губернатора Чибиса

Кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу защитников осужденного на 13 лет колонии строгого режима Александра Быданова за нападение с... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T23:05:00+03:00

2025-07-10T23:05:00+03:00

2025-07-10T23:05:00+03:00

происшествия

апатиты

андрей чибис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979791524_136:106:569:350_1920x0_80_0_0_72de4e19add34409f62202f873642932.jpg

МУРМАНСК, 10 июл – РИА Новости. Кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу защитников осужденного на 13 лет колонии строгого режима Александра Быданова за нападение с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Жалоба (оставлена) без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения", - говорится в материалах суда. Решение было принято 10 июля. Защита Быданова подала жалобу в суд в начале марта. По мнению защитников, суд не учел то, что Быданов признал свою вину в совершении преступления и активно сотрудничал с органом предварительного следствия в раскрытии преступления и изобличении себя в его совершении. По мнению адвоката Александр Москаленко, преступление было раскрыто в "рекордные сроки" благодаря показаниям Быданова. Присяжные заседатели, которые рассматривали дело о нападении на Чибиса, 4 октября прошлого года признали жителя Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения. Сам он согласился с вердиктом присяжных. Сторона обвинения запрашивала 14,5 года. Апатитский городской суд 24 октября назначил 13 лет колонии строгого режима. В конце октября областной суд оставил приговор в силе. Нападение на Чибиса было совершено в Апатитах вечером 4 апреля. Следствие установило, что Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он получил пулевое ранение в ногу.

https://ria.ru/20241203/chibis-1987075107.html

апатиты

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, апатиты, андрей чибис