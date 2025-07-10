Рейтинг@Mail.ru
Кассационный суд оставил в силе приговор напавшему на губернатора Чибиса - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/sud-2028458167.html
Кассационный суд оставил в силе приговор напавшему на губернатора Чибиса
Кассационный суд оставил в силе приговор напавшему на губернатора Чибиса - РИА Новости, 10.07.2025
Кассационный суд оставил в силе приговор напавшему на губернатора Чибиса
Кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу защитников осужденного на 13 лет колонии строгого режима Александра Быданова за нападение с... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T23:05:00+03:00
2025-07-10T23:05:00+03:00
происшествия
апатиты
андрей чибис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979791524_136:106:569:350_1920x0_80_0_0_72de4e19add34409f62202f873642932.jpg
МУРМАНСК, 10 июл – РИА Новости. Кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу защитников осужденного на 13 лет колонии строгого режима Александра Быданова за нападение с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Жалоба (оставлена) без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения", - говорится в материалах суда. Решение было принято 10 июля. Защита Быданова подала жалобу в суд в начале марта. По мнению защитников, суд не учел то, что Быданов признал свою вину в совершении преступления и активно сотрудничал с органом предварительного следствия в раскрытии преступления и изобличении себя в его совершении. По мнению адвоката Александр Москаленко, преступление было раскрыто в "рекордные сроки" благодаря показаниям Быданова. Присяжные заседатели, которые рассматривали дело о нападении на Чибиса, 4 октября прошлого года признали жителя Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения. Сам он согласился с вердиктом присяжных. Сторона обвинения запрашивала 14,5 года. Апатитский городской суд 24 октября назначил 13 лет колонии строгого режима. В конце октября областной суд оставил приговор в силе. Нападение на Чибиса было совершено в Апатитах вечером 4 апреля. Следствие установило, что Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он получил пулевое ранение в ногу.
https://ria.ru/20241203/chibis-1987075107.html
апатиты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979791524_3:0:619:462_1920x0_80_0_0_bbb5f4ae73b9b6c4ddc5ec499ad8f0aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, апатиты, андрей чибис
Происшествия, Апатиты, Андрей Чибис
Кассационный суд оставил в силе приговор напавшему на губернатора Чибиса

Кассационный суд оставил в силе приговор Быданову по делу о нападении на Чибиса

© РИА НовостиАлександр Быданов
Александр Быданов - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости
Александр Быданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 10 июл – РИА Новости. Кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу защитников осужденного на 13 лет колонии строгого режима Александра Быданова за нападение с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"Жалоба (оставлена) без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения", - говорится в материалах суда. Решение было принято 10 июля.
Защита Быданова подала жалобу в суд в начале марта. По мнению защитников, суд не учел то, что Быданов признал свою вину в совершении преступления и активно сотрудничал с органом предварительного следствия в раскрытии преступления и изобличении себя в его совершении. По мнению адвоката Александр Москаленко, преступление было раскрыто в "рекордные сроки" благодаря показаниям Быданова.
Присяжные заседатели, которые рассматривали дело о нападении на Чибиса, 4 октября прошлого года признали жителя Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения. Сам он согласился с вердиктом присяжных. Сторона обвинения запрашивала 14,5 года. Апатитский городской суд 24 октября назначил 13 лет колонии строгого режима. В конце октября областной суд оставил приговор в силе.
Нападение на Чибиса было совершено в Апатитах вечером 4 апреля. Следствие установило, что Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он получил пулевое ранение в ногу.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Суд зарегистрировал жалобу на приговор по делу о нападении на Чибиса
3 декабря 2024, 12:52
 
ПроисшествияАпатитыАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала