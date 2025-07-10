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В Роттердаме россиянину вынесли приговор за кражу документов по чипам - РИА Новости, 10.07.2025
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19:13 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/sud-2028433553.html
В Роттердаме россиянину вынесли приговор за кражу документов по чипам
В Роттердаме россиянину вынесли приговор за кражу документов по чипам - РИА Новости, 10.07.2025
В Роттердаме россиянину вынесли приговор за кражу документов по чипам
Окружной суд Роттердама приговорил к трем годам тюремного заключения задержанного в декабре россиянина, признав его виновным в передаче России информации о... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T19:13:00+03:00
2025-07-10T19:13:00+03:00
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ГААГА, 10 июл - РИА Новости. Окружной суд Роттердама приговорил к трем годам тюремного заключения задержанного в декабре россиянина, признав его виновным в передаче России информации о производстве голландских чипов и нарушении санкций ЕС, говорится в постановлении инстанции. "Окружной суд Роттердама приговорил 43-летнего мужчину к трём годам тюремного заключения. Он передал технологические знания голландских высокотехнологичных компаний гражданину России. Это нарушило санкции ЕС, введённые в 2014 году", - говорится в постановлении, которое распространил суд в четверг. Как отмечается, мужчина признал себя виновным во взломе компьютеров. Суд утверждает, что обвиняемый, который обладал большим опытом работы в сфере высоких технологий, "в течение восемнадцати месяцев делился технологическими знаниями с лицом в России". "Работая на предприятии, он на протяжении более четырёх лет регулярно подключался к сети своего работодателя для извлечения файлов, которые ему не требовались для работы. Он также сохранял файлы после увольнения", - сообщается в постановлении. В декабре прошлого года нидерландская телерадиокомпания NOS сообщила о задержании гражданина РФ, который ранее работал в нидерландской компании по производству полупроводников ASML, по подозрению в краже конфиденциальных документов по микрочипам. На слушании в декабре суд рассматривал вопрос о дальнейшем заключении подозреваемого и проведении в его отношении расследования. Тогда суд принял решение оставить его под стражей на время расследования. В российском посольстве в Гааге сообщали, что задержанный не обращался в дипмиссию за консульской помощью.
https://ria.ru/20250703/ekvador-2026849895.html
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в мире, технологии, россия, роттердам, гаага, евросоюз
В мире, Технологии, Россия, Роттердам, Гаага, Евросоюз
В Роттердаме россиянину вынесли приговор за кражу документов по чипам

Суд в Роттердаме дал россиянину 3 год тюрьмы по делу краже документов по чипам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРоттердам
Роттердам - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ГААГА, 10 июл - РИА Новости. Окружной суд Роттердама приговорил к трем годам тюремного заключения задержанного в декабре россиянина, признав его виновным в передаче России информации о производстве голландских чипов и нарушении санкций ЕС, говорится в постановлении инстанции.
«
"Окружной суд Роттердама приговорил 43-летнего мужчину к трём годам тюремного заключения. Он передал технологические знания голландских высокотехнологичных компаний гражданину России. Это нарушило санкции ЕС, введённые в 2014 году", - говорится в постановлении, которое распространил суд в четверг.
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Как отмечается, мужчина признал себя виновным во взломе компьютеров.
Суд утверждает, что обвиняемый, который обладал большим опытом работы в сфере высоких технологий, "в течение восемнадцати месяцев делился технологическими знаниями с лицом в России".
«
"Работая на предприятии, он на протяжении более четырёх лет регулярно подключался к сети своего работодателя для извлечения файлов, которые ему не требовались для работы. Он также сохранял файлы после увольнения", - сообщается в постановлении.
В декабре прошлого года нидерландская телерадиокомпания NOS сообщила о задержании гражданина РФ, который ранее работал в нидерландской компании по производству полупроводников ASML, по подозрению в краже конфиденциальных документов по микрочипам. На слушании в декабре суд рассматривал вопрос о дальнейшем заключении подозреваемого и проведении в его отношении расследования. Тогда суд принял решение оставить его под стражей на время расследования.
В российском посольстве в Гааге сообщали, что задержанный не обращался в дипмиссию за консульской помощью.
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