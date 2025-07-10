https://ria.ru/20250710/sud-2028425124.html

Суд продлил арест экс-замгубернатора Югры по делу о взятке

Суд продлил арест экс-замгубернатора Югры по делу о взятке - РИА Новости, 10.07.2025

Суд продлил арест экс-замгубернатора Югры по делу о взятке

Суд Ханты-Мансийского автономного округа продлил арест бывшему первому замгубернатора Югры Алексею Шипилову в рамках дела о получении взятки в особо крупном... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T18:25:00+03:00

2025-07-10T18:25:00+03:00

2025-07-10T18:25:00+03:00

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Суд Ханты-Мансийского автономного округа продлил арест бывшему первому замгубернатора Югры Алексею Шипилову в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК РФ по Югре. "Продлен", – сказали в пресс-службе на просьбу прокомментировать, продлен ли Шипилову срок заключения под стражей. По данным СК РФ, бывший первый заместитель губернатора ХМАО был задержан 14 февраля, следователи возбудили против него уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Позже суд продлил ему арест до 13 июля. По версии следствия, фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллионов рублей за способствование совершению действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании. Отмечалось, что также он дал незаконные указания главе одного из муниципалитетов региона об оказании содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в указанную управляющую компанию и общем покровительстве. "Единая Россия" приостановила членство Шипилова в связи с возбуждением уголовного дела против него, рассказывали РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии. В случае, если суд признает экс-замгубернатора виновным, он будет исключен из партии, если инстанция признает его невиновным, то членство в партии будет восстановлено, подчеркивали в реготделении. Алексей Шипилов стал заместителем губернатора Югры в 2016 году, после его назначили на должность первого заместителя главы региона, с поста он ушел в 2024 году.

https://ria.ru/20250710/loginov-2028306572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), единая россия