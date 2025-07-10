https://ria.ru/20250710/sud-2028264998.html
Суд получил материалы дела о покушении на депутата Матвеева
Суд получил материалы дела о покушении на депутата Матвеева - РИА Новости, 10.07.2025
Суд получил материалы дела о покушении на депутата Матвеева
Промышленный районный суд Самары получил материалы уголовного дела о покушении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева, следует из документов, имеющихся в... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T06:13:00+03:00
2025-07-10T06:13:00+03:00
2025-07-10T06:13:00+03:00
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САМАРА, 10 июл - РИА Новости. Промышленный районный суд Самары получил материалы уголовного дела о покушении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В документах указано, что материалы дела 4 июля передали судье Татьяне Керосировой. На 16 июля назначено заседание для решения вопроса о продлении меры пресечения обвиняемым, которые находятся под стражей. В этот день не планируется проводить слушание по существу уголовного дела, оно будет назначено позже, уточнили РИА Новости в суде. В деле указаны три фигуранта, личность одного из них скрыта, так как он несовершеннолетний. Всем фигурантам вменяют покушение группой лиц на убийство двух человек в связи с выполнением ими общественного долга, а также хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия. Некруза Бохирова также обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Кроме того, несовершеннолетнему предъявлено обвинение в хулиганстве с применением насилия к гражданам. Ранее в СУСК России по Самарской области сообщали, что завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева. На сайте региональной прокуратуры сообщалось, что 18 июля 2024 года трое обвиняемых, включая подростка, находились на остановке в Самаре. Несовершеннолетний зашел в маршрутный автобус, при этом водитель предупредил, что у него обеденный перерыв. После этого между ними возник конфликт, подросток ударил мужчину и попытался скрыться вместе с друзьями. Однако его догнали двое свидетелей конфликта, и обвиняемые начали драку. По данным СУСК России по региону, находившиеся в том же месте депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия напавших. В ответ обвиняемые нанесли мужчинам несколько ударов деревянной палкой и кирпичом по туловищу и голове, причинив телесные повреждения различной степени тяжести. Довести свой преступный умысел до конца обвиняемые не смогли из-за сопротивления со стороны потерпевших и прохожих. Прибывшие медики оказали медицинскую помощь пострадавшим.
https://ria.ru/20250702/samara-2026794556.html
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происшествия, россия, самарская область, самара, михаил матвеев, госдума рф
Происшествия, Россия, Самарская область, Самара, Михаил Матвеев, Госдума РФ
Суд получил материалы дела о покушении на депутата Матвеева
Суд получил материалы дела о покушении на депутата Госдумы Матвеева
САМАРА, 10 июл - РИА Новости. Промышленный районный суд Самары получил материалы уголовного дела о покушении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В документах указано, что материалы дела 4 июля передали судье Татьяне Керосировой. На 16 июля назначено заседание для решения вопроса о продлении меры пресечения обвиняемым, которые находятся под стражей. В этот день не планируется проводить слушание по существу уголовного дела, оно будет назначено позже, уточнили РИА Новости в суде.
В деле указаны три фигуранта, личность одного из них скрыта, так как он несовершеннолетний. Всем фигурантам вменяют покушение группой лиц на убийство двух человек в связи с выполнением ими общественного долга, а также хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия. Некруза Бохирова также обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Кроме того, несовершеннолетнему предъявлено обвинение в хулиганстве с применением насилия к гражданам.
Ранее в СУСК России
по Самарской области
сообщали, что завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство депутата Госдумы
РФ Михаила Матвеева
.
На сайте региональной прокуратуры сообщалось, что 18 июля 2024 года трое обвиняемых, включая подростка, находились на остановке в Самаре
. Несовершеннолетний зашел в маршрутный автобус, при этом водитель предупредил, что у него обеденный перерыв. После этого между ними возник конфликт, подросток ударил мужчину и попытался скрыться вместе с друзьями. Однако его догнали двое свидетелей конфликта, и обвиняемые начали драку.
По данным СУСК России по региону, находившиеся в том же месте депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия напавших. В ответ обвиняемые нанесли мужчинам несколько ударов деревянной палкой и кирпичом по туловищу и голове, причинив телесные повреждения различной степени тяжести. Довести свой преступный умысел до конца обвиняемые не смогли из-за сопротивления со стороны потерпевших и прохожих. Прибывшие медики оказали медицинскую помощь пострадавшим.