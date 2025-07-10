https://ria.ru/20250710/sud-2028260163.html
Верховный суд разрешил дарить доли в квартире
Верховный суд разрешил дарить доли в квартире - РИА Новости, 10.07.2025
Верховный суд разрешил дарить доли в квартире
Верховный суд РФ вступился за москвичку, которой гражданский муж перед смертью подарил половину своей квартиры, сказано в определении судебной коллегии по... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T04:20:00+03:00
2025-07-10T04:20:00+03:00
2025-07-10T04:20:00+03:00
общество
жилье
россия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ вступился за москвичку, которой гражданский муж перед смертью подарил половину своей квартиры, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам дела, пара прожила в гражданском браке 18 лет - "они вместе проживали, вели совместное хозяйство, быт, заботились друг о друге как близкие люди, фактически проживали как семья". Большую часть времени они проживали в квартире или на даче у женщины, затем мужчина купил свою квартиру, которую сдавал, а полученную арендную плату вкладывал в ведение общего с истицей хозяйства. В 2022 году на 8 марта он подарил ей 1/2 доли в принадлежащей ему квартире, отмечается в документах. Договор дарения был составлен в простой письменной форме, в нем стороны отметили, что действуют в здравом уме и твердой памяти. В договоре дарения указано, что истица является "гражданской женой" дарителя, поскольку он считал ее своей женой, указано в иске. Однако через месяц мужчина внезапно умер после непродолжительной болезни, а зарегистрировать право собственности в Росреестре пара не успела. В итоге единственным наследником стал его отец. Женщина обратилась в суд, чтобы признать право собственности, однако суды трех инстанций отклонили ее требования. В итоге на ее сторону встал Верховный суд РФ, который напомнил, что единоличный собственник жилья может не заверять такие договоры у нотариуса, это правило распространяется только на доли в общей собственности. Суд направил дело на пересмотр, обязав при новом рассмотрении учесть замечания и разрешить спор в соответствии с требованиями закона. "Законодательство содержит требование о нотариальной форме для сделок по отчуждению или договоров ипотеки в отношении долей в праве общей собственности на недвижимое имущество. Наследодателем не осуществлялось отчуждение доли в праве общей собственности, поскольку он являлся единственным собственником объекта недвижимости. Соответственно, общая долевая собственность на объект недвижимости на момент дарения указанной доли отсутствовала", - сказано в определении.
https://ria.ru/20250613/sud--2022579337.html
https://ria.ru/20250528/dolgi-2019540126.html
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общество, жилье, россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Общество, Жилье, Россия, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Верховный суд разрешил дарить доли в квартире
Верховный суд разрешил дарить доли в квартире без заверения у нотариуса
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ вступился за москвичку, которой гражданский муж перед смертью подарил половину своей квартиры, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам дела, пара прожила в гражданском браке 18 лет - "они вместе проживали, вели совместное хозяйство, быт, заботились друг о друге как близкие люди, фактически проживали как семья". Большую часть времени они проживали в квартире или на даче у женщины, затем мужчина купил свою квартиру, которую сдавал, а полученную арендную плату вкладывал в ведение общего с истицей хозяйства.
В 2022 году на 8 марта он подарил ей 1/2 доли в принадлежащей ему квартире, отмечается в документах. Договор дарения был составлен в простой письменной форме, в нем стороны отметили, что действуют в здравом уме и твердой памяти. В договоре дарения указано, что истица является "гражданской женой" дарителя, поскольку он считал ее своей женой, указано в иске.
Однако через месяц мужчина внезапно умер после непродолжительной болезни, а зарегистрировать право собственности в Росреестре
пара не успела. В итоге единственным наследником стал его отец.
Женщина обратилась в суд, чтобы признать право собственности, однако суды трех инстанций отклонили ее требования. В итоге на ее сторону встал Верховный суд РФ
, который напомнил, что единоличный собственник жилья может не заверять такие договоры у нотариуса, это правило распространяется только на доли в общей собственности.
Суд направил дело на пересмотр, обязав при новом рассмотрении учесть замечания и разрешить спор в соответствии с требованиями закона.
"Законодательство содержит требование о нотариальной форме для сделок по отчуждению или договоров ипотеки в отношении долей в праве общей собственности на недвижимое имущество. Наследодателем не осуществлялось отчуждение доли в праве общей собственности, поскольку он являлся единственным собственником объекта недвижимости. Соответственно, общая долевая собственность на объект недвижимости на момент дарения указанной доли отсутствовала", - сказано в определении.