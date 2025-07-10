Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе в Киеве погиб человек - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/strelba-2028313976.html
При стрельбе в Киеве погиб человек
При стрельбе в Киеве погиб человек - РИА Новости, 10.07.2025
При стрельбе в Киеве погиб человек
Стрельба произошла в четверг в Голосеевском районе Киева, один человек погиб, сообщает городское отделение полиции. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:20:00+03:00
2025-07-10T11:20:00+03:00
в мире
киев
россия
здоровье - общество
алексей гончаренко
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_d05160234121d66ab241bb142f856f61.jpg
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Стрельба произошла в четверг в Голосеевском районе Киева, один человек погиб, сообщает городское отделение полиции. "Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе Киева. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. По данным правоохранительных органов, сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. За последние три дня это уже вторая стрельба в Киеве. В предыдущий раз подобное происшествие произошло 8 июля, тогда также погиб мужчина, сообщал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250708/kiev-2027823402.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_2c11166d6e57b2c1237b0f7f78878442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, здоровье - общество, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, Киев, Россия, Здоровье - Общество, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
При стрельбе в Киеве погиб человек

При стрельбе в Голосеевском районе Киева погиб человек

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Стрельба произошла в четверг в Голосеевском районе Киева, один человек погиб, сообщает городское отделение полиции.
"Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе Киева. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
По данным правоохранительных органов, сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
За последние три дня это уже вторая стрельба в Киеве. В предыдущий раз подобное происшествие произошло 8 июля, тогда также погиб мужчина, сообщал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Сотрудники полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В Раде сообщили о стрельбе в Деснянском районе Киева
8 июля, 09:05
 
В миреКиевРоссияЗдоровье - ОбществоАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала