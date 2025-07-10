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При стрельбе в Киеве погиб человек
При стрельбе в Киеве погиб человек - РИА Новости, 10.07.2025
При стрельбе в Киеве погиб человек
Стрельба произошла в четверг в Голосеевском районе Киева, один человек погиб, сообщает городское отделение полиции. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:20:00+03:00
2025-07-10T11:20:00+03:00
2025-07-10T11:20:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Стрельба произошла в четверг в Голосеевском районе Киева, один человек погиб, сообщает городское отделение полиции. "Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе Киева. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. По данным правоохранительных органов, сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. За последние три дня это уже вторая стрельба в Киеве. В предыдущий раз подобное происшествие произошло 8 июля, тогда также погиб мужчина, сообщал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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в мире, киев, россия, здоровье - общество, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, Киев, Россия, Здоровье - Общество, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
При стрельбе в Киеве погиб человек
При стрельбе в Голосеевском районе Киева погиб человек