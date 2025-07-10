https://ria.ru/20250710/stopor-2028337118.html
Мирный процесс по Украине не застопорился, заявил Песков
Мирный процесс по Украине не застопорился, заявил Песков - РИА Новости, 10.07.2025
Мирный процесс по Украине не застопорился, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нельзя сказать, что мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине застопорился. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:45:00+03:00
2025-07-10T12:45:00+03:00
2025-07-10T12:45:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нельзя сказать, что мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине застопорился. "Нет, я не думаю. Так сказать сейчас нельзя", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине застопорился, с учетом возобновления США поставок оружия.
https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028319689.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_230:0:1202:729_1920x0_80_0_0_93fa607df905454319e23795de069403.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков
Мирный процесс по Украине не застопорился, заявил Песков
Песков: сейчас нельзя сказать, что мирный процесс по Украине застопорился