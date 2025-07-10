https://ria.ru/20250710/stopor-2028337118.html

Мирный процесс по Украине не застопорился, заявил Песков

Мирный процесс по Украине не застопорился, заявил Песков - РИА Новости, 10.07.2025

Мирный процесс по Украине не застопорился, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нельзя сказать, что мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине застопорился. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:45:00+03:00

2025-07-10T12:45:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нельзя сказать, что мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине застопорился. "Нет, я не думаю. Так сказать сейчас нельзя", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине застопорился, с учетом возобновления США поставок оружия.

https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028319689.html

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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков