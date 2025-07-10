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Степашин рассказал, от чего зависят отношения России и Украины после СВО - РИА Новости, 10.07.2025
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10:46 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/stepashin-2028302563.html
Степашин рассказал, от чего зависят отношения России и Украины после СВО
Степашин рассказал, от чего зависят отношения России и Украины после СВО - РИА Новости, 10.07.2025
Степашин рассказал, от чего зависят отношения России и Украины после СВО
Взаимоотношения между Россией и Украиной после СВО зависят от того, с кем Москва будет вести диалог, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T10:46:00+03:00
2025-07-10T10:46:00+03:00
россия
украина
москва
сергей степашин
в мире
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Взаимоотношения между Россией и Украиной после СВО зависят от того, с кем Москва будет вести диалог, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Степашин, отвечая на вопрос о том, какие отношения будут после СВО между РФ и Украиной и как долго будет выстраиваться дружба между народами, привел два примера: гражданская война, в ходе которой погибло 18 миллионов человек, и Великая Отечественная война. Но к 1949 году с Германией у СССР, по словам Степашина, уже были нормальные отношения. "Все зависит от того, с кем мы будем вести диалог там. Вот это очень важно", - сказал Степашин.
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россия, украина, москва, сергей степашин, в мире
Россия, Украина, Москва, Сергей Степашин, В мире
Степашин рассказал, от чего зависят отношения России и Украины после СВО

Степашин: связи с Украиной после СВО зависят от того, с кем РФ будет говорить

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Сергей Степашин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Взаимоотношения между Россией и Украиной после СВО зависят от того, с кем Москва будет вести диалог, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
Степашин, отвечая на вопрос о том, какие отношения будут после СВО между РФ и Украиной и как долго будет выстраиваться дружба между народами, привел два примера: гражданская война, в ходе которой погибло 18 миллионов человек, и Великая Отечественная война. Но к 1949 году с Германией у СССР, по словам Степашина, уже были нормальные отношения.
"Все зависит от того, с кем мы будем вести диалог там. Вот это очень важно", - сказал Степашин.
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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