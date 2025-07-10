https://ria.ru/20250710/stepashin-2028302563.html

Степашин рассказал, от чего зависят отношения России и Украины после СВО

Степашин рассказал, от чего зависят отношения России и Украины после СВО - РИА Новости, 10.07.2025

Степашин рассказал, от чего зависят отношения России и Украины после СВО

Взаимоотношения между Россией и Украиной после СВО зависят от того, с кем Москва будет вести диалог, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T10:46:00+03:00

2025-07-10T10:46:00+03:00

2025-07-10T10:46:00+03:00

россия

украина

москва

сергей степашин

в мире

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Взаимоотношения между Россией и Украиной после СВО зависят от того, с кем Москва будет вести диалог, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Степашин, отвечая на вопрос о том, какие отношения будут после СВО между РФ и Украиной и как долго будет выстраиваться дружба между народами, привел два примера: гражданская война, в ходе которой погибло 18 миллионов человек, и Великая Отечественная война. Но к 1949 году с Германией у СССР, по словам Степашина, уже были нормальные отношения. "Все зависит от того, с кем мы будем вести диалог там. Вот это очень важно", - сказал Степашин.

https://ria.ru/20250519/stepashin-2017736311.html

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россия, украина, москва, сергей степашин, в мире