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Степашин рассказал, от чего зависят отношения России и Украины после СВО
Степашин рассказал, от чего зависят отношения России и Украины после СВО - РИА Новости, 10.07.2025
Степашин рассказал, от чего зависят отношения России и Украины после СВО
Взаимоотношения между Россией и Украиной после СВО зависят от того, с кем Москва будет вести диалог, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T10:46:00+03:00
2025-07-10T10:46:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Взаимоотношения между Россией и Украиной после СВО зависят от того, с кем Москва будет вести диалог, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Степашин, отвечая на вопрос о том, какие отношения будут после СВО между РФ и Украиной и как долго будет выстраиваться дружба между народами, привел два примера: гражданская война, в ходе которой погибло 18 миллионов человек, и Великая Отечественная война. Но к 1949 году с Германией у СССР, по словам Степашина, уже были нормальные отношения. "Все зависит от того, с кем мы будем вести диалог там. Вот это очень важно", - сказал Степашин.
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россия, украина, москва, сергей степашин, в мире
Россия, Украина, Москва, Сергей Степашин, В мире
Степашин рассказал, от чего зависят отношения России и Украины после СВО
Степашин: связи с Украиной после СВО зависят от того, с кем РФ будет говорить