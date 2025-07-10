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Степашин рассказал, за счет чего держится режим в Киеве
Степашин рассказал, за счет чего держится режим в Киеве - РИА Новости, 10.07.2025
Степашин рассказал, за счет чего держится режим в Киеве
Киевский режим зиждется на сильной пропаганде и насильственной мобилизации, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T07:09:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Киевский режим зиждется на сильной пропаганде и насильственной мобилизации, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин. "Сильная пропаганда. Очень сильные пропаганда и плюс насильственная мобилизация. Потом ведь, население Украины после 2014 года, после 2022-го сократилось почти на 8 миллионов человек. Восемь миллионов человек - это среднеевропейская страна. Вот они уехали", - сказал он, отвечая на вопрос, на чем держится киевский режим.
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киев, россия, украина, сергей степашин
Киев, Россия, Украина, Сергей Степашин
Степашин рассказал, за счет чего держится режим в Киеве
Степашин: киевский режим зиждется на пропаганде и насильственной мобилизации