https://ria.ru/20250710/stepashin-2028258601.html

Степашин объяснил, почему Украина не нужна Евросоюзу

Степашин объяснил, почему Украина не нужна Евросоюзу - РИА Новости, 10.07.2025

Степашин объяснил, почему Украина не нужна Евросоюзу

Украина не нужна Евросоюзу, потому что погрязла в долгах и не является суверенным государством, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр России... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T03:48:00+03:00

2025-07-10T03:48:00+03:00

2025-07-10T03:48:00+03:00

украина

россия

сергей степашин

нато

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украина не нужна Евросоюзу, потому что погрязла в долгах и не является суверенным государством, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин. "Если в Евросоюз захотят, ради Бога. Только Евросоюзу они абсолютно не нужны. (Украина – ред.) - должник страшный. Собственно, это уже не суверенное государство. Это внешнее управление совершенно очевидно", - сказал Степашин. Он добавил, что Россия не согласится на вступление Украины в НАТО, а также будет настаивать на том, чтобы украинская армия была небольшой, не вызывающей опасений.

https://ria.ru/20250709/stepashin-2028064166.html

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украина, россия, сергей степашин, нато