https://ria.ru/20250710/stepashin-2028258601.html
Степашин объяснил, почему Украина не нужна Евросоюзу
Степашин объяснил, почему Украина не нужна Евросоюзу - РИА Новости, 10.07.2025
Степашин объяснил, почему Украина не нужна Евросоюзу
Украина не нужна Евросоюзу, потому что погрязла в долгах и не является суверенным государством, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр России... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T03:48:00+03:00
2025-07-10T03:48:00+03:00
2025-07-10T03:48:00+03:00
украина
россия
сергей степашин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784909549_0:0:2943:1656_1920x0_80_0_0_fd619e07c0703a1cc5c90e8d60628504.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украина не нужна Евросоюзу, потому что погрязла в долгах и не является суверенным государством, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин. "Если в Евросоюз захотят, ради Бога. Только Евросоюзу они абсолютно не нужны. (Украина – ред.) - должник страшный. Собственно, это уже не суверенное государство. Это внешнее управление совершенно очевидно", - сказал Степашин. Он добавил, что Россия не согласится на вступление Украины в НАТО, а также будет настаивать на том, чтобы украинская армия была небольшой, не вызывающей опасений.
https://ria.ru/20250709/stepashin-2028064166.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784909549_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_c393e1f0260891e1e0f0736d1a837f50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сергей степашин, нато
Украина, Россия, Сергей Степашин, НАТО
Степашин объяснил, почему Украина не нужна Евросоюзу
Степашин: Украина не нужна Евросоюзу, потому что погрязла в долгах