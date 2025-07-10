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Степашин объяснил, почему Украина не нужна Евросоюзу - РИА Новости, 10.07.2025
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03:48 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/stepashin-2028258601.html
Степашин объяснил, почему Украина не нужна Евросоюзу
Степашин объяснил, почему Украина не нужна Евросоюзу - РИА Новости, 10.07.2025
Степашин объяснил, почему Украина не нужна Евросоюзу
Украина не нужна Евросоюзу, потому что погрязла в долгах и не является суверенным государством, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр России... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T03:48:00+03:00
2025-07-10T03:48:00+03:00
украина
россия
сергей степашин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украина не нужна Евросоюзу, потому что погрязла в долгах и не является суверенным государством, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин. "Если в Евросоюз захотят, ради Бога. Только Евросоюзу они абсолютно не нужны. (Украина – ред.) - должник страшный. Собственно, это уже не суверенное государство. Это внешнее управление совершенно очевидно", - сказал Степашин. Он добавил, что Россия не согласится на вступление Украины в НАТО, а также будет настаивать на том, чтобы украинская армия была небольшой, не вызывающей опасений.
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украина, россия, сергей степашин, нато
Украина, Россия, Сергей Степашин, НАТО
Степашин объяснил, почему Украина не нужна Евросоюзу

Степашин: Украина не нужна Евросоюзу, потому что погрязла в долгах

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украина не нужна Евросоюзу, потому что погрязла в долгах и не является суверенным государством, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
"Если в Евросоюз захотят, ради Бога. Только Евросоюзу они абсолютно не нужны. (Украина – ред.) - должник страшный. Собственно, это уже не суверенное государство. Это внешнее управление совершенно очевидно", - сказал Степашин.
Он добавил, что Россия не согласится на вступление Украины в НАТО, а также будет настаивать на том, чтобы украинская армия была небольшой, не вызывающей опасений.
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