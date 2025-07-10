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Григоренко приехал на церемонию прощания со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025
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09:18 10.07.2025 (обновлено: 10:27 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/starovoyt-2028276066.html
Григоренко приехал на церемонию прощания со Старовойтом
Григоренко приехал на церемонию прощания со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025
Григоренко приехал на церемонию прощания со Старовойтом
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко приехал на церемонию прощания с экс-главой Минтранса РФ Роман Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:18:00+03:00
2025-07-10T10:27:00+03:00
россия
роман старовойт
самоубийство романа старовойта
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко приехал на церемонию прощания с экс-главой Минтранса РФ Роман Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости.Почтить память приехали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников. Среди желающих проститься и президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, глава РЖД Олег Белозеров, президент "Автоваза" Максим Соколов.Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом проходит в Центральной клинической больнице в Москве.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
https://ria.ru/20250710/starovojt-2028273421.html
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россия, роман старовойт, самоубийство романа старовойта
Россия, Роман Старовойт, Самоубийство Романа Старовойта
Григоренко приехал на церемонию прощания со Старовойтом

Григоренко приехал на церемонию прощания с экс-главой Минтранса Старовойтом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. 10 июля 2025
Заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. 10 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. 10 июля 2025
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко приехал на церемонию прощания с экс-главой Минтранса РФ Роман Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости.
Почтить память приехали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников. Среди желающих проститься и президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, глава РЖД Олег Белозеров, президент "Автоваза" Максим Соколов.
Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом проходит в Центральной клинической больнице в Москве.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
Желающие проститься с Романом Старовойтом собираются в столичной ЦКБ - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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Вчера, 09:03
 
РоссияРоман СтаровойтСамоубийство Романа Старовойта
 
 
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