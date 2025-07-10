Григоренко приехал на церемонию прощания со Старовойтом
Григоренко приехал на церемонию прощания с экс-главой Минтранса Старовойтом
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. 10 июля 2025
Заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. 10 июля 2025
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко приехал на церемонию прощания с экс-главой Минтранса РФ Роман Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости.
Почтить память приехали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников. Среди желающих проститься и президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, глава РЖД Олег Белозеров, президент "Автоваза" Максим Соколов.
Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом проходит в Центральной клинической больнице в Москве.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
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