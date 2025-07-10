https://ria.ru/20250710/starovojt-2028273421.html

В ЦКБ прошла церемония прощания со Старовойтом

В ЦКБ прошла церемония прощания со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025

В ЦКБ прошла церемония прощания со Старовойтом

В Центральной клинической больнице в Москве прошла церемония прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T09:03:00+03:00

2025-07-10T09:03:00+03:00

2025-07-10T12:19:00+03:00

россия

курская область

московская область (подмосковье)

роман старовойт

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

самоубийство романа старовойта

происшествия

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Центральной клинической больнице в Москве прошла церемония прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости. Церемонию посетили вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, Дмитрий Патрушев, Дмитрий Чернышенко, а также глава Минтранса Андрей Никитин, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава Минцифры Максут Шадаев, руководитель Минпромторга Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников, советник президента Игорь Левитин, замруководителя администрации главы государства Дмитрий Козак. Как сообщил источник агентства, экс-министра похоронят в Санкт-Петербурге. Смерть Старовойта Утром в понедельник Старовойта освободили от должности министра транспорта, он работал на этом посту с мая прошлого года. До этого возглавлял Курскую область — с 11 октября 2018-го.В тот же день Следственный комитет сообщил, что тело экс-министра нашли в личном автомобиле в Одинцово. Ведомство считает основной версией самоубийство.Защита экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова не стала комментировать РИА Новости данные, что обвиняемый дал показания на экс-министра.

https://ria.ru/20250708/starovojt-2027937007.html

россия

курская область

московская область (подмосковье)

одинцово

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Желающие проститься с Романом Старовойтом собираются в столичной ЦКБ Желающие проститься с экс-министром транспорта Романом Старовойтом собираются в столичной ЦКБ. На церемонию, которая пройдет в прощальном зале больницы, приехал и министр транспорта Андрей Никитин, передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-10T09:03 true PT0M07S

Церемония прощания с Романом Старовойтом завершилась Церемония прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом завершилась в московской ЦКБ, передает корреспондент РИА Новости 2025-07-10T09:03 true PT0M03S

Желающие проститься с экс-министром транспорта Старовойтом в столичной ЦКБ Желающие проститься с экс-министром транспорта Романом Старовойтом продолжают прибывать в столичную ЦКБ. Среди приехавших на церемонию, например, вице-премьер Новак, вице-премьер Григоренко, вице-премьер Хуснуллин, глава Минпромторга Алиханов, глава Минцифры Шадаев, глава Минэкономразвития Решетников. 2025-07-10T09:03 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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