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В ЦКБ прошла церемония прощания со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025
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09:03 10.07.2025 (обновлено: 12:19 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/starovojt-2028273421.html
В ЦКБ прошла церемония прощания со Старовойтом
В ЦКБ прошла церемония прощания со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025
В ЦКБ прошла церемония прощания со Старовойтом
В Центральной клинической больнице в Москве прошла церемония прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:03:00+03:00
2025-07-10T12:19:00+03:00
россия
курская область
московская область (подмосковье)
роман старовойт
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
самоубийство романа старовойта
происшествия
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Центральной клинической больнице в Москве прошла церемония прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости. Церемонию посетили вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, Дмитрий Патрушев, Дмитрий Чернышенко, а также глава Минтранса Андрей Никитин, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава Минцифры Максут Шадаев, руководитель Минпромторга Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников, советник президента Игорь Левитин, замруководителя администрации главы государства Дмитрий Козак. Как сообщил источник агентства, экс-министра похоронят в Санкт-Петербурге. Смерть Старовойта Утром в понедельник Старовойта освободили от должности министра транспорта, он работал на этом посту с мая прошлого года. До этого возглавлял Курскую область — с 11 октября 2018-го.В тот же день Следственный комитет сообщил, что тело экс-министра нашли в личном автомобиле в Одинцово. Ведомство считает основной версией самоубийство.Защита экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова не стала комментировать РИА Новости данные, что обвиняемый дал показания на экс-министра.
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россия
курская область
московская область (подмосковье)
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Желающие проститься с Романом Старовойтом собираются в столичной ЦКБ
Желающие проститься с экс-министром транспорта Романом Старовойтом собираются в столичной ЦКБ. На церемонию, которая пройдет в прощальном зале больницы, приехал и министр транспорта Андрей Никитин, передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-10T09:03
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PT0M07S
Церемония прощания с Романом Старовойтом завершилась
Церемония прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом завершилась в московской ЦКБ, передает корреспондент РИА Новости
2025-07-10T09:03
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PT0M03S
Желающие проститься с экс-министром транспорта Старовойтом в столичной ЦКБ
Желающие проститься с экс-министром транспорта Романом Старовойтом продолжают прибывать в столичную ЦКБ. Среди приехавших на церемонию, например, вице-премьер Новак, вице-премьер Григоренко, вице-премьер Хуснуллин, глава Минпромторга Алиханов, глава Минцифры Шадаев, глава Минэкономразвития Решетников.
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россия, курская область, московская область (подмосковье), роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта, происшествия, марат хуснуллин, дмитрий григоренко, александр новак, одинцово
Россия, Курская область, Московская область (Подмосковье), Роман Старовойт, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Самоубийство Романа Старовойта, Происшествия, Марат Хуснуллин, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Одинцово
В ЦКБ прошла церемония прощания со Старовойтом

В ЦКБ в Москве прошла церемония прощания со Старовойтом

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Центральной клинической больнице в Москве прошла церемония прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости.
Церемонию посетили вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, Дмитрий Патрушев, Дмитрий Чернышенко, а также глава Минтранса Андрей Никитин, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава Минцифры Максут Шадаев, руководитель Минпромторга Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников, советник президента Игорь Левитин, замруководителя администрации главы государства Дмитрий Козак.
Как сообщил источник агентства, экс-министра похоронят в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Перед церемонией прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом.

Церемония прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом

Перед церемонией прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 5
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко перед церемонией прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом.

Заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом

Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко перед церемонией прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 5
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Перед церемонией прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом.

Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом

Перед церемонией прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 5
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин перед церемонией прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦКБ

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин перед церемонией прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Перед церемонией прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом.

Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом

Перед церемонией прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 5

Перед церемонией прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 5

Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко перед церемонией прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 5

Перед церемонией прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 5

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин перед церемонией прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 5

Перед церемонией прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 5

Смерть Старовойта

Утром в понедельник Старовойта освободили от должности министра транспорта, он работал на этом посту с мая прошлого года. До этого возглавлял Курскую область — с 11 октября 2018-го.
В тот же день Следственный комитет сообщил, что тело экс-министра нашли в личном автомобиле в Одинцово. Ведомство считает основной версией самоубийство.
Защита экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова не стала комментировать РИА Новости данные, что обвиняемый дал показания на экс-министра.
Портрет Романа Старовойта в фойе Минтранса - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Портрет Старовойта поставили в фойе Минтранса
8 июля, 15:36
 
РоссияКурская областьМосковская область (Подмосковье)Роман СтаровойтСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Самоубийство Романа СтаровойтаПроисшествияМарат ХуснуллинДмитрий ГригоренкоАлександр НовакОдинцово
 
 
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