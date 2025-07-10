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Британия и Франция подписали соглашение о ядерном сотрудничестве - РИА Новости, 10.07.2025
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18:45 10.07.2025 (обновлено: 19:48 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/starmer-2028430659.html
Британия и Франция подписали соглашение о ядерном сотрудничестве
Британия и Франция подписали соглашение о ядерном сотрудничестве - РИА Новости, 10.07.2025
Британия и Франция подписали соглашение о ядерном сотрудничестве
Великобритания и Франция договорились о координации своих ядерных сил, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:45:00+03:00
2025-07-10T19:48:00+03:00
франция
в мире
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флориан филиппо
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ЛОНДОН, 10 июл — РИА Новости. Великобритания и Франция договорились о координации своих ядерных сил, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.&quot;Мы подписали Нортвудскую декларацию, впервые подтвердив, что будем координировать наши независимые силы ядерного сдерживания. С сегодняшнего дня наши противники будут знать, что любая серьезная угроза Европейскому континенту вызовет ответные действия со стороны наших двух стран&quot;, — сказал он на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Эти договоренности уже раскритиковали во Франции. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что решение Макрона координировать ядерные силы с британцами способствует передаче контроля над ними в руки США.В начале марта Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы в целом, и призвал начать дискуссию о создании "ядерного зонтика" для ЕС с использованием французского вооружения. Российский МИД услышал в этом высказывании "нотки ядерного шантажа" и подчеркнул, что Москва будет учитывать заявления президента Франции в своем оборонном планировании.
https://ria.ru/20250703/evropa-2026835508.html
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франция, в мире, великобритания, кир стармер, эммануэль макрон, сша, флориан филиппо
Франция, В мире, Великобритания, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, США, Флориан Филиппо
Британия и Франция подписали соглашение о ядерном сотрудничестве

Стармер: Британия и Франция подписали соглашение о ядерном сотрудничестве

© AP Photo / Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Justin Tallis
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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ЛОНДОН, 10 июл — РИА Новости. Великобритания и Франция договорились о координации своих ядерных сил, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
«

"Мы подписали Нортвудскую декларацию, впервые подтвердив, что будем координировать наши независимые силы ядерного сдерживания. С сегодняшнего дня наши противники будут знать, что любая серьезная угроза Европейскому континенту вызовет ответные действия со стороны наших двух стран", — сказал он на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Эти договоренности уже раскритиковали во Франции. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что решение Макрона координировать ядерные силы с британцами способствует передаче контроля над ними в руки США.

Ядерные силы Франции и Великобритании

На сегодня французские ядерные силы состоят из двух компонентов — воздушного и морского. Первый представлен истребителями Rafale B со сверхзвуковыми крылатыми ракетами ASMP-A. Второй — атомными ракетными субмаринами типа Triomphant. Общий запас французских ядерных боеголовок оценивается в 290 единиц.

Великобритания располагает только морским компонентом ядерной триады. Это четыре атомные подводные лодки Vanguard с американскими баллистическими ракетами Trident II. Предполагается, что у Британии примерно 225 боеголовок, но точное число не разглашается.

В начале марта Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы в целом, и призвал начать дискуссию о создании "ядерного зонтика" для ЕС с использованием французского вооружения. Российский МИД услышал в этом высказывании "нотки ядерного шантажа" и подчеркнул, что Москва будет учитывать заявления президента Франции в своем оборонном планировании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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ФранцияВ миреВеликобританияКир СтармерЭммануэль МакронСШАФлориан Филиппо
 
 
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