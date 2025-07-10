Британия и Франция подписали соглашение о ядерном сотрудничестве

Ядерные силы Франции и Великобритании

На сегодня французские ядерные силы состоят из двух компонентов — воздушного и морского. Первый представлен истребителями Rafale B со сверхзвуковыми крылатыми ракетами ASMP-A. Второй — атомными ракетными субмаринами типа Triomphant. Общий запас французских ядерных боеголовок оценивается в 290 единиц.

Великобритания располагает только морским компонентом ядерной триады. Это четыре атомные подводные лодки Vanguard с американскими баллистическими ракетами Trident II. Предполагается, что у Британии примерно 225 боеголовок, но точное число не разглашается.