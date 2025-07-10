https://ria.ru/20250710/starmer-2028430659.html
Британия и Франция подписали соглашение о ядерном сотрудничестве
Британия и Франция подписали соглашение о ядерном сотрудничестве - РИА Новости, 10.07.2025
Британия и Франция подписали соглашение о ядерном сотрудничестве
Великобритания и Франция договорились о координации своих ядерных сил, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:45:00+03:00
2025-07-10T18:45:00+03:00
2025-07-10T19:48:00+03:00
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ЛОНДОН, 10 июл — РИА Новости. Великобритания и Франция договорились о координации своих ядерных сил, заявил британский премьер-министр Кир Стармер."Мы подписали Нортвудскую декларацию, впервые подтвердив, что будем координировать наши независимые силы ядерного сдерживания. С сегодняшнего дня наши противники будут знать, что любая серьезная угроза Европейскому континенту вызовет ответные действия со стороны наших двух стран", — сказал он на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Эти договоренности уже раскритиковали во Франции. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что решение Макрона координировать ядерные силы с британцами способствует передаче контроля над ними в руки США.В начале марта Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы в целом, и призвал начать дискуссию о создании "ядерного зонтика" для ЕС с использованием французского вооружения. Российский МИД услышал в этом высказывании "нотки ядерного шантажа" и подчеркнул, что Москва будет учитывать заявления президента Франции в своем оборонном планировании.
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франция, в мире, великобритания, кир стармер, эммануэль макрон, сша, флориан филиппо
Франция, В мире, Великобритания, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, США, Флориан Филиппо
Британия и Франция подписали соглашение о ядерном сотрудничестве
Стармер: Британия и Франция подписали соглашение о ядерном сотрудничестве