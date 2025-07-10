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США ждут изменения позиции России по Украине, заявил политолог - РИА Новости, 10.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 10.07.2025 (обновлено: 23:26 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/ssha-2028460424.html
США ждут изменения позиции России по Украине, заявил политолог
США ждут изменения позиции России по Украине, заявил политолог - РИА Новости, 10.07.2025
США ждут изменения позиции России по Украине, заявил политолог
США ждут изменения позиции России по Украине в принципиальных для нее вопросах, но это невозможно, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T23:20:00+03:00
2025-07-10T23:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
марко рубио
алексей мартынов (политолог)
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. США ждут изменения позиции России по Украине в принципиальных для нее вопросах, но это невозможно, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио прошла в четверг в Куала-Лумпуре. Она продлилась около часа. По ее итогам Рубио заявил, что американская сторона рассчитывает в ближайшие дни получить больше ясности в отношении позиции России по урегулированию конфликта на Украине. "Тут игра слов. Видимо они ждут, что мы как-то изменим позицию по принципиальным вопросам, но это невозможно. Тем более что российская армия наступает по всем фронтам, и несколько комплексов ПВО Patriot роли не сыграют. Разве что их поставят сторожить Банковую и бункер обдолбанного гешефтфюрера ("коммерческий директор" с немецкого). И это, может быть, продлит существование Зеленского на какое-то время", - сказал Мартынов. По его мнению, предложение Рубио к странам, ожидающим поставок систем ПВО Patriot, "отложить их" ради Украины находится в русле позиции американского президента Дональда Трампа "приберечь оружие для себя, а европейцы пусть своим делятся, если у них лишнее". "При том, что система ПВО Patriot не сильно новая, не слишком эффективная и весьма дорогая в эксплуатации. Каждый выстрел - в среднем больше одного миллиона долларов", - полагает эксперт. Мартынов отметил, что ничего нового Рубио по итогам встречи с Лавровым не озвучил, а от российского коллеги услышал "ту же самую твердую позицию России о причинах конфликта и необходимости их разрешения".
https://ria.ru/20250428/peregovory-2013744523.html
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россия, украина, сша, марко рубио, алексей мартынов (политолог), сергей лавров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Марко Рубио, Алексей Мартынов (политолог), Сергей Лавров, В мире
США ждут изменения позиции России по Украине, заявил политолог

Политолог Мартынов: США ждут изменения позиции России по Украине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаги России и США на здании американского посольства в Москве
Флаги России и США на здании американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. США ждут изменения позиции России по Украине в принципиальных для нее вопросах, но это невозможно, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио прошла в четверг в Куала-Лумпуре. Она продлилась около часа. По ее итогам Рубио заявил, что американская сторона рассчитывает в ближайшие дни получить больше ясности в отношении позиции России по урегулированию конфликта на Украине.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Лавров и Рубио обсудили украинский кризис
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"Тут игра слов. Видимо они ждут, что мы как-то изменим позицию по принципиальным вопросам, но это невозможно. Тем более что российская армия наступает по всем фронтам, и несколько комплексов ПВО Patriot роли не сыграют. Разве что их поставят сторожить Банковую и бункер обдолбанного гешефтфюрера ("коммерческий директор" с немецкого). И это, может быть, продлит существование Зеленского на какое-то время", - сказал Мартынов.
По его мнению, предложение Рубио к странам, ожидающим поставок систем ПВО Patriot, "отложить их" ради Украины находится в русле позиции американского президента Дональда Трампа "приберечь оружие для себя, а европейцы пусть своим делятся, если у них лишнее".
"При том, что система ПВО Patriot не сильно новая, не слишком эффективная и весьма дорогая в эксплуатации. Каждый выстрел - в среднем больше одного миллиона долларов", - полагает эксперт.
Мартынов отметил, что ничего нового Рубио по итогам встречи с Лавровым не озвучил, а от российского коллеги услышал "ту же самую твердую позицию России о причинах конфликта и необходимости их разрешения".
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Рубио не уверен в искренности намерений России по урегулированию на Украине
26 февраля, 20:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАМарко РубиоАлексей Мартынов (политолог)Сергей ЛавровВ мире
 
 
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