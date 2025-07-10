https://ria.ru/20250710/ssha-2028460424.html

США ждут изменения позиции России по Украине, заявил политолог

США ждут изменения позиции России по Украине, заявил политолог - РИА Новости, 10.07.2025

США ждут изменения позиции России по Украине, заявил политолог

США ждут изменения позиции России по Украине в принципиальных для нее вопросах, но это невозможно, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T23:20:00+03:00

2025-07-10T23:20:00+03:00

2025-07-10T23:26:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. США ждут изменения позиции России по Украине в принципиальных для нее вопросах, но это невозможно, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио прошла в четверг в Куала-Лумпуре. Она продлилась около часа. По ее итогам Рубио заявил, что американская сторона рассчитывает в ближайшие дни получить больше ясности в отношении позиции России по урегулированию конфликта на Украине. "Тут игра слов. Видимо они ждут, что мы как-то изменим позицию по принципиальным вопросам, но это невозможно. Тем более что российская армия наступает по всем фронтам, и несколько комплексов ПВО Patriot роли не сыграют. Разве что их поставят сторожить Банковую и бункер обдолбанного гешефтфюрера ("коммерческий директор" с немецкого). И это, может быть, продлит существование Зеленского на какое-то время", - сказал Мартынов. По его мнению, предложение Рубио к странам, ожидающим поставок систем ПВО Patriot, "отложить их" ради Украины находится в русле позиции американского президента Дональда Трампа "приберечь оружие для себя, а европейцы пусть своим делятся, если у них лишнее". "При том, что система ПВО Patriot не сильно новая, не слишком эффективная и весьма дорогая в эксплуатации. Каждый выстрел - в среднем больше одного миллиона долларов", - полагает эксперт. Мартынов отметил, что ничего нового Рубио по итогам встречи с Лавровым не озвучил, а от российского коллеги услышал "ту же самую твердую позицию России о причинах конфликта и необходимости их разрешения".

https://ria.ru/20250428/peregovory-2013744523.html

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россия, украина, сша, марко рубио, алексей мартынов (политолог), сергей лавров, в мире